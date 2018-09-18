Андре Уорд заговорил об упущенном бое с Головкиным после его поражения «Канело»
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях и
Бывший чемпион мира в двух весовых категориях и
Потенциальный поединок между Головкиным и Уордом обсуждался активно
Уорд прекратил попытки организовать бой, когда сторона Головкина сообщила о том, что они согласны на проведение поединка, но только в договорном весе 164 фунта. После того, как Головкин потерпел первое поражение в карьере в
«Досадно, что болельщики так и не увидели наш бой с Головкиным. Этот поединок можно было организовать и нужно было организовать. Это один из великих боев, которые в боксе так и не состоялись. И это не моя вина», — сказал Уорд в интервью FightHype.com.
Ранее Уорд поделился мнением относительно справедливости исхода