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11:31 (мск), источник: Vesti.kz

Андре Уорд заговорил об упущенном бое с Головкиным после его поражения «Канело»

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях и экс-лидер рейтинга лучших боксеров мира вне зависимости от веса американец Андре Уорд посетовал на то, что его бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО) так и не состоялся.

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Потенциальный поединок между Головкиным и Уордом обсуждался активно четыре-пять лет назад и активно муссировался в социальных сетях. Однако его проведению мешало то, что боксеры находились в разных весовых категориях. В то время Уорд выступал во втором среднем весе и еще не помышлял о переходе в полутяжелый. Головкин же хотел завоевать все пояса в среднем дивизионе.

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Уорд прекратил попытки организовать бой, когда сторона Головкина сообщила о том, что они согласны на проведение поединка, но только в договорном весе 164 фунта. После того, как Головкин потерпел первое поражение в карьере в матче-реванше против Сауля «Канело» Альвареса (50−1−2, 34 КО), Уорд выразил сожаление, что их поединок с GGG так не состоялся.

«Досадно, что болельщики так и не увидели наш бой с Головкиным. Этот поединок можно было организовать и нужно было организовать. Это один из великих боев, которые в боксе так и не состоялись. И это не моя вина», — сказал Уорд в интервью FightHype.com.

Ранее Уорд поделился мнением относительно справедливости исхода матч-реванша между Головкиным и Альваресом, а также оценил шансы на трилогию.

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