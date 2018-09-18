Андре Уорд заговорил об упущенном бое с Головкиным после его поражения «Канело»

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

Потенциальный поединок между Головкиным и Уордом обсуждался активно четыре-пять лет назад и активно муссировался в социальных сетях. Однако его проведению мешало то, что боксеры находились в разных весовых категориях. В то время Уорд выступал во втором среднем весе и еще не помышлял о переходе в полутяжелый. Головкин же хотел завоевать все пояса в среднем дивизионе.

Уорд прекратил попытки организовать бой, когда сторона Головкина сообщила о том, что они согласны на проведение поединка, но только в договорном весе 164 фунта. После того, как Головкин потерпел первое поражение в карьере в матче-реванше против Сауля «Канело» Альвареса (50−1−2, 34 КО), Уорд выразил сожаление, что их поединок с GGG так не состоялся.

«Досадно, что болельщики так и не увидели наш бой с Головкиным. Этот поединок можно было организовать и нужно было организовать. Это один из великих боев, которые в боксе так и не состоялись. И это не моя вина», — сказал Уорд в интервью FightHype.com.