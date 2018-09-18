Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Авангард
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
Динамо Мн
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
СКА
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Витязь
Футбол. Еврокубки
19:55
Барселона
ПСВ
Футбол. Еврокубки
19:55
Интер
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Еврокубки
22:00
Галатасарай
Локомотив
Футбол. Еврокубки
22:00
Брюгге
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
22:00
Монако
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
22:00
Црвена Звезда
Наполи
Футбол. Еврокубки
22:00
Шальке-04
Порту
Все события
Фоторепортажи
30Пилипчук вернулся на «Спартак» и победил с «Ахматом»
8Россия разгромила Чехию в Ростове-на-Дону
13:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Как бы я ни падала, я все равно встану!» Казахстанская девушка-боксер Сатыбалдинова рассказала об изменениях в карьере после нокаута

Казахстанская девушка-боксер Аида Сатыбалдинова (3−1−1, 2 КО) рассказала корреспонденту Vesti.kz, когда вернется на ринг и чему ее научило первое поражение в профессиональной карьере.

Наверх

В июле текущего года казахстанская спортсменка встречалась с американкой Селиной Барриос (4−0, 2 КО) и проиграла поединок досрочно. Сатыбалдинова объяснила ту неудачу следствием одного пропущенного удара, но сейчас считает, что готова сделать шаг вперед в карьере.

«Я не заметила всего один удар». Казахстанка Сатыбалдинова напомнила о «падении великих» после поражения нокаутом.

Читайте также
«Я не заметила всего один удар». Казахстанка Сатыбалдинова напомнила о «падении великих» после поражения нокаутом

— Мой следующий бой пройдет в Мексике 29 сентября, — делится Сатыбалдинова. — Он не будет титульным. Соперницей станет Вероника Валтиерра из Мексики.

— Аида, расскажите о своей мотивации к возвращению на ринг.

— После поражения у многих возникает вопрос, смогу ли я вернуться снова в ринг… В первую очередь, хочу доказать себе, а потом, всем остальным, что меня ничего не остановит перед своей поставленной цели. Завоевание поясов, это моя большая мечта, к которой я и иду. Меня ничего не останавливало в Казахстане, тем более, не остановит тут.

Благодаря этому поражению я выросла. На многие вещи начала смотреть по-другому. Даже к тренировкам подход стал другой. Сейчас я точно знаю, что мне нужно для победы и я работаю над этим. В моей команде появились новые специалисты, которые помогают мне сейчас. То есть, команда стала больше. Мы знаем наши минусы, над чем мне нужно поработать и просто молча работаем.

Своим примером я хочу показать, что как бы я не падала, я все равно встану и пойду дальше. Хочу чтобы этому примеру следовали другие спортсмены, чтобы не опускали руки, а шли только вперед!

Букмекеры сделали прогноз на матч Лиги чемпионов "Ливерпуль" - ПСЖ
«Добро пожаловать в ад»: «Локо» возвращается в Лигу чемпионов
Забыл про Конора: Хабиб ждет боя с Фергюсоном
Бывший тренер сборной РФ подал в суд на экс-президента Албании
Против россиянок: ученицам Тутберидзе мешают делать четверные
Игроки «Вашингтона» повредили Кубок Стэнли, празднуя победу
«Локомотив» ждет сложный выезд в Стамбул
Почему новый сезон футбольной Лиги чемпионов будет особенным
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь