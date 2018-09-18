«Как бы я ни падала, я все равно встану!» Казахстанская девушка-боксер Сатыбалдинова рассказала об изменениях в карьере после нокаута
Казахстанская
Казахстанская
В июле текущего года казахстанская спортсменка встречалась с американкой Селиной Барриос (4−0, 2 КО) и проиграла поединок досрочно. Сатыбалдинова объяснила ту неудачу следствием одного пропущенного удара, но сейчас считает, что готова сделать шаг вперед в карьере.
«Я не заметила всего один удар». Казахстанка Сатыбалдинова напомнила о «падении великих» после поражения нокаутом.
— Мой следующий бой пройдет в Мексике 29 сентября, — делится Сатыбалдинова. — Он не будет титульным. Соперницей станет Вероника Валтиерра из Мексики.
— Аида, расскажите о своей мотивации к возвращению на ринг.
— После поражения у многих возникает вопрос, смогу ли я вернуться снова в ринг… В первую очередь, хочу доказать себе, а потом, всем остальным, что меня ничего не остановит перед своей поставленной цели. Завоевание поясов, это моя большая мечта, к которой я и иду. Меня ничего не останавливало в Казахстане, тем более, не остановит тут.
Благодаря этому поражению я выросла. На многие вещи начала смотреть
Своим примером я хочу показать, что как бы я не падала, я все равно встану и пойду дальше. Хочу чтобы этому примеру следовали другие спортсмены, чтобы не опускали руки, а шли только вперед!