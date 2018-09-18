«Как бы я ни падала, я все равно встану!» Казахстанская девушка-боксер Сатыбалдинова рассказала об изменениях в карьере после нокаута

В июле текущего года казахстанская спортсменка встречалась с американкой Селиной Барриос (4−0, 2 КО) и проиграла поединок досрочно. Сатыбалдинова объяснила ту неудачу следствием одного пропущенного удара, но сейчас считает, что готова сделать шаг вперед в карьере.

«Я не заметила всего один удар». Казахстанка Сатыбалдинова напомнила о «падении великих» после поражения нокаутом.

— Мой следующий бой пройдет в Мексике 29 сентября, — делится Сатыбалдинова. — Он не будет титульным. Соперницей станет Вероника Валтиерра из Мексики.

— Аида, расскажите о своей мотивации к возвращению на ринг.

— После поражения у многих возникает вопрос, смогу ли я вернуться снова в ринг… В первую очередь, хочу доказать себе, а потом, всем остальным, что меня ничего не остановит перед своей поставленной цели. Завоевание поясов, это моя большая мечта, к которой я и иду. Меня ничего не останавливало в Казахстане, тем более, не остановит тут.

Благодаря этому поражению я выросла. На многие вещи начала смотреть по-другому. Даже к тренировкам подход стал другой. Сейчас я точно знаю, что мне нужно для победы и я работаю над этим. В моей команде появились новые специалисты, которые помогают мне сейчас. То есть, команда стала больше. Мы знаем наши минусы, над чем мне нужно поработать и просто молча работаем.