Эксперт HBO заступился за Головкина и озвучил свой вердикт боя с «Канело»

Получается шесть на шесть. Ни нокдаунов, ни каких-то экстрапоинтов. Выходит ничья. У меня есть вопросы по судейству, хотя поединок и можно было отдать «Канело». Но 12-й раунд был чисто за GGG. Однако двое из трех судей — Дэйв Моретти и Стив Вайсфельд — отдали его «Канело». Если бы они посчитали его в пользу Головкина, то была бы ничья. Но вместо этого, Головкин лишился титулов и «ноля» в графе поражения.