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14:29 (мск), источник: Sports.kz

Эксперт HBO заступился за Головкина и озвучил свой вердикт боя с «Канело»

Телекомментатор и аналитик канала HBO Макс Келлерман сказал, что думает об исходе второго боя между Геннадием Головкиным и Саулем «Канело» Альваресом, который прошел на выходных и завершился победой мексиканца решением судей, сообщает Sports.kz.

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— Я считаю, бой должен был завершиться вничью. «Канело» выиграл первые шесть раундов, а Головкин — вторые шесть.

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Получается шесть на шесть. Ни нокдаунов, ни каких-то экстрапоинтов. Выходит ничья. У меня есть вопросы по судейству, хотя поединок и можно было отдать «Канело». Но 12-й раунд был чисто за GGG. Однако двое из трех судей — Дэйв Моретти и Стив Вайсфельд — отдали его «Канело». Если бы они посчитали его в пользу Головкина, то была бы ничья. Но вместо этого, Головкин лишился титулов и «ноля» в графе поражения.

Я считаю, что во втором бою ничья была более справедливым результатом, чем в первом, — сказал Келлерман в эфире шоу First Take на ESPN.

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