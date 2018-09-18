Эксперт ESPN знал исход второго боя Головкин — «Канело»

— Я считаю, что GGG выиграл бой близким решением. Ему следовало отдать победу, но я знал, что он ее не получит, потому что поединок был близким, а популярность «Канело» в Вегасе поможет ему заполучить решение в свою пользу. Но такие чемпионы, как Андре Уорд, Эррол Спенс и Джермалл Чарло считают, что «Канело» выиграл этот бой. Все они склонялись к тому, что «Канело» был постоянным агрессором и приводили тот факт, что GGG говорил о мексиканском стиле и хотел, чтобы «Канело» стоял и дрался с ним. В итоге Головкин получил в точности то, что хотел, но вместо этого решил отступать и использовать джеб.