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14:40 (мск), источник: Sports.kz

Эксперт ESPN знал исход второго боя Головкин — «Канело»

Известный американский комментатор Стивен Эй Смит не согласен с исходом второго поединка Геннадия Головкина и Сауля «Канело» Альвареса, который прошел 16 сентября в Лас-Вегасе, сообщает Sports.kz.

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По итогам рематча судьи отдали победу «Канело», однако журналист считает, что это произошло во многом благодаря кассовости мексиканца для Лас-Вегаса.

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— Я считаю, что GGG выиграл бой близким решением. Ему следовало отдать победу, но я знал, что он ее не получит, потому что поединок был близким, а популярность «Канело» в Вегасе поможет ему заполучить решение в свою пользу. Но такие чемпионы, как Андре Уорд, Эррол Спенс и Джермалл Чарло считают, что «Канело» выиграл этот бой. Все они склонялись к тому, что «Канело» был постоянным агрессором и приводили тот факт, что GGG говорил о мексиканском стиле и хотел, чтобы «Канело» стоял и дрался с ним. В итоге Головкин получил в точности то, что хотел, но вместо этого решил отступать и использовать джеб.

Я ничего не хочу сказать против GGG. Это бокс, и джебы помогают набирать очки и выигрывать поединки. У «Канело» повреждающие удары начались рано, а у Головкина поздно. На мой взгляд, GGG выиграл в близком-преблизком бою, мой счет — 114−113. Ничья также не стала бы для меня проблемой, — сказал Смит в эфире передачи First Take на ESPN.

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