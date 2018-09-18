Легендарный Хулио Сезар Чавес похвалил «Канело» и назвал главный удар Головкина в реванше

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Бой в Лас-Вегасе завершился победой Альвареса решением большинства судей. Поражение стало первым в карьере Головкина, который потерял титулы чемпиона WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

В интервью Чавес похвалил Альвареса, но отметил, что тот пропустил много ударов от Головкина, среди которых особо выделялся джеб.

«Я был удивлен и мне понравилось, как бился “Канело”, идя вперед и вступая в драку. Это правда, что он получил много ударов, которые не стоило, особенно — джеб, беспокоивший его весь вечер. Но он и в самом деле оставил приятное впечатление, потому что сражался как мексиканец», — сказал Чавес, которого цитирует Esto.com.mx.

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Отметим, что Атлетическая комиссия Невады (NSAC) временно отстранила Головкина и Альвареса по медицинским причинам. Оба боксера после финального гонга обратились к врачам: казахстанцу наложили восемь швов, а мексиканцу — восемь.

После второго поединка и Головкин, и Альварес заявили о готовности провести третий бой. Его предварительную дату назвал тренер GGG Абель Санчес, который намекнул, что казахстанец не выйдет на ринг в этом году.

Ранее мнение о втором бое Головкин — «Канело» выразили чемпион WBO в среднем весе Билли Джо Сондерс, комментатор HBO Макс Келлерман, американские боксеры Андре Уорд и Дэниэл Джейкобс, экс-чемпион мира и комментатор HBO Рой Джонс, бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис, известный российский журналист Александр Беленький и многие другие.