«Это другая реальность». Казахстанский супертяжеловес рассказал о седьмой победе в профи

29-летний Кособуцкий встречался с 26-летним украинцем Константином Довбыщенко (3−2, 1 КО) и нанес ему второе поражение в карьере. Поединок продлился все положенные шесть раундов, по итогах которых казахстанец выиграл по очкам.
— Парень молодой. Хорошо удар держал. Бой прошел всю дистанцию. Я думаю, это было его задачей в этом поединке, — поделился Кособуцкий.
— Настроение не подпортилось?
— От того, что не выиграл досрочно? Нет, все нормально, учитывая ситуацию. Сильно не форсировал. Кондиции после лета немного другие.
— Возможно, провести полный бой даже полезнее, чем быстро выиграть.
— Конечно. Это другая реальность.
Добавим, что профессиональная карьера Кособуцкого началась в сентябре прошлого года. До боя с Довбыщенко казахстанец выиграл шесть встреч досрочно.