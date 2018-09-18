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15:38 (мск), источник: Vesti.kz

«Это другая реальность». Казахстанский супертяжеловес рассказал о седьмой победе в профи

Казахстанский супертяжеловес Жан Кособуцкий (7−0, 6 КО) после победного боя в Минске рассказал корреспонденту Vesti.kz, почему прервалась серия его досрочных побед.

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29-летний Кособуцкий встречался с 26-летним украинцем Константином Довбыщенко (3−2, 1 КО) и нанес ему второе поражение в карьере. Поединок продлился все положенные шесть раундов, по итогах которых казахстанец выиграл по очкам.

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— Парень молодой. Хорошо удар держал. Бой прошел всю дистанцию. Я думаю, это было его задачей в этом поединке, — поделился Кособуцкий.

— Настроение не подпортилось?

— От того, что не выиграл досрочно? Нет, все нормально, учитывая ситуацию. Сильно не форсировал. Кондиции после лета немного другие.

— Возможно, провести полный бой даже полезнее, чем быстро выиграть.

— Конечно. Это другая реальность.

Добавим, что профессиональная карьера Кособуцкого началась в сентябре прошлого года. До боя с Довбыщенко казахстанец выиграл шесть встреч досрочно.

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