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16:32 (мск), источник: Sports.kz

«Головкин не выполнял 60% от требуемой мной работы». Санчес о причине поражения от «Канело»

Тренер экс-чемпиона мира Геннадия Головкина Абель Санчес признал, что его подопечный совершенно не слушал его советы в ринге.

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Несмотря на то, что Санчес хотел, чтобы Головкин дрался агрессивно, с первого же раунда, когда Канело начал работать первым номером, Головкин прочувствовал его удары и почти не старался сблизиться и обострить бой.

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Санчес заявил, что не понимает, почему Головкин поступил именно так и лишь развел руками, сославшись на то, что в ринге бойцам зачастую четче виднее картина боя, нежели со стороны. Помимо этого, Абель не стал критиковать Сауля Альвареса, а наоборот, поздравил его с честно завоеванной победой.

«Мы очень успешно провели бой против Давида Лемье в похожем стиле. У этого парня 350 боёв любителях и 40 в профессионалах, он знает, как боксировать. Удивило ли это меня? Нет, никоим образом. Мы знали, что он может это делать. Но вот хотел ли я, чтобы Геннадий делал что-нибудь другое? Да! В углу я как раз к этому его и призывал», — говорит о непослушании Головкина тренер.

«Я считаю, что болельщикам и ему самому было бы выгоднее принять драку с Канело. Впрочем, мы находимся вне ринга. Он сам знает, что ему делать. В углу все слушают тебя, боксеры не разговаривают. Я пытался заставить его атаковать чуть побольше, но, возможно, он увидел путь к победе в действиях с дальней дистанции. Я не могу вам сказать это с уверенностью. Давайте скажем, что Головкин не делал вещи, которые от него требовались на 60%. Но вообще, данное заявление бы приуменьшило достижения “Канело”. Да, если бы Головкин делал все эти вещи, которые мы от него требовали, бой был бы другим. Я не знаю… Ну, Геннадий всё равно провёл близкий поединок и я не могу критиковать его за это. Эта версия Альвареса лучше, чем прошлогодняя и даже круче Сауля, которого вы видели в предыдущие 40 боёв. Именно этого и хотели болельщики».

Источник: fightnews.info

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