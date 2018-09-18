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16:34 (мск), источник: Sports.kz

«Он повлиял на судейство». Поомоутер Головкина раскрыл хитрость «Канело»

В Лас-Вегасе завершился реванш между Саулем Альваресом и Геннадием Головкиным, в котором мексиканец одержал победу решением судей.

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Сам Головкин и его команда выразили несогласие с таким судейским вердиктом.

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Высказался о поражении и промоутер Геннадия, Том Леффлер.

«Я считаю, что Головкин победил и это не потому, что я был предвзят, просто я так думаю. У Канело был великолепный план на бой. Они провели потрясающий поединок. Головкин бил по корпусу, пусть, наверное, не настолько часто, как раньше, но он выбросил несколько ударов в туловище. Я думаю, у Геннадия были более чистые попадания. Он начал бой, контролируя ситуацию джебом и в его активе несколько точных попаданий», — оправдывает поражение Том.

«По какой-либо причине Геннадий сильно начинал стартовые отрезки раундов, а Сауль хорошо их завершал. Возможно, он повлиял на судейство своим стилем. Я знал, что бой будет близким. У меня выиграл Головкин, у Харольда Ледермана Головкин победил со счетом 8−4. Если мы отдадим Канело один из близких раундов, тогда 7−5, но, тем не менее, раунды были близкими и мы не можем жаловаться. По какой-то причине судьи отдали 12 раунд Саулю. Что же, так они увидели поединок».

Источник: fightnews.info

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