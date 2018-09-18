Бокс могут исключить из ОИ-2020 из-за выдвижения узбекистанца Рахимова на пост президента в AIBA

По данным издания Inside the Games, председатель комиссии Международного олимпийского комитат (МОК) по этике Пакеретт Жирар Заппелли выдвинул Рахимову ультиматум: если он выдвинется в президенты AIBA, то риски бокса остаться вне ОИ-2020 в Токио возрастут.

В тексте письма Запелли от 31 августа говорится, что участие выборах президента AIBA кандидатов, «пользующихся абсолютно чистой ситуацией», будет иметь решающее значение в вопросе сохранения позиций бокса в олимпийском движении.

Издание отмечает, что в феврале Минфин США по распоряжению Белого дома ввел санкции против постсоветской транснациональной преступной группировки — в список попал и Рахимов, который в январе стал временным президентом AIBA.

Открытое письмо Рахимова МОК появилось на официальном сайте AIBA.

«Наши правила в отношении предстоящих выборов ясны: список официальных кандидатов, соответствующих требованиям избирательной комиссии, должен быть опубликован за месяц до конгресса — 3 октября. Я прошу всех в AIBA, всех, кто связан с организацией, уважать наши правила и не делать комментариев до даты выдвижения кандидатов на руководящие посты. Давайте не будем позволять спекуляциям вмешиваться или влиять на демократический процесс.

В ближайшие месяцы AIBA проведет выборы на все должности в исполкоме организации, уже сейчас администрация проделала хорошую работу по предоставлению четких рекомендаций для этого процесса. Это очень важно для нашего спорта, так как впервые в нашей истории мы не только отвечаем за прозрачность и принципы эффективного управления, но и обеспечиваем их соблюдение, — заявил Рахимов.

Напомним, в конце июля 2017 года 13 членов исполкома AIBA выразили вотум недоверия тайваньцу Чинг-Куо Ву, который был президентом с 2006 года. Одной из причин стали финансовые проблемы организации. Сторонники Ву пытались опротестовать решение об отстранении, но не смогли добиться своего — в итоге его пост временно занял Рахимв.