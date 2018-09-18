«Канело» после победы над Головкиным лишен титула чемпиона мира
Мексиканец Сауль «Канело» Альварес (50−1−2, 34 КО) лишен титула чемпиона мира по версии Международной боксерской организации (IBO), передает корреспондент Vesti.kz.
Мексиканец Сауль «Канело» Альварес (50−1−2, 34 КО) лишен титула чемпиона мира по версии Международной боксерской организации (IBO), передает корреспондент Vesti.kz.
В последнем бою Альварес 15 сентября в
После боя выяснилось, что Альварес не согласился заплатить IBO санкционный взнос перед встречей с Головкиным. Это означает, что титул организации теперь стал вакантным.
Во сколько обходились Головкину его чемпионские пояса.
Титул IBO Головкин завоевал в декабре 2011 года, когда в немецком Киле в первом раунде нокаутировал американца Лахуан Саймона (23−5−2, 12 КО). Казахстанец провел 17 успешных защит этого пояса.
Титул IBO считается наименее престижных из основных версий. Например, для звания абсолютного чемпиона мира достаточно поясов WBC, WBA (Super), WBO и IBF.
Отметим, что в марте 2017 года титула IBO был лишен казахстанец Жанат Жакиянов (27−2, 18 КО), владевший также поясом WBA (Super). Перед поединком с американцем Роуши Уорреном (16−2, 4 КО) он, как и Альварес, не заплатил санкционный взнос.
IBO основана в 1988 году и считается пятой по значимости организацией в