Текущие события
Футбол. Еврокубки
22:00
Галатасарай
Локомотив
Футбол. Еврокубки
22:00
Брюгге
Боруссия Д
Футбол. Еврокубки
22:00
Монако
Атлетико
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
ПСЖ
Футбол. Еврокубки
22:00
Црвена Звезда
Наполи
Футбол. Еврокубки
22:00
Шальке-04
Порту
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Барселона4
ПСВ0
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Интер2
Тоттенхэм Хотспур1
Хоккей. КХЛ
3-й период
ХК Динамо4
Витязь2
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив1
Динамо Мн2
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь0
СКА5
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо НН2
Ак Барс4
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев3
Сибирь1
Хоккей. КХЛ
16:30
БарысБ3
Авангард4
Все события
Фоторепортажи
9Каррера забанил Глушакова и Ещенко. А недавно все было хорошо
11Первый гол Роналду в Италии и другие события выходных
20:24 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» после победы над Головкиным лишен титула чемпиона мира

Мексиканец Сауль «Канело» Альварес (50−1−2, 34 КО) лишен титула чемпиона мира по версии Международной боксерской организации (IBO), передает корреспондент Vesti.kz.

Наверх

В последнем бою Альварес 15 сентября в Лас-Вегасе решением большинства судей победил казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО). Для GGG это поражение стало первым в карьере — он лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

После боя выяснилось, что Альварес не согласился заплатить IBO санкционный взнос перед встречей с Головкиным. Это означает, что титул организации теперь стал вакантным.

Во сколько обходились Головкину его чемпионские пояса.

Титул IBO Головкин завоевал в декабре 2011 года, когда в немецком Киле в первом раунде нокаутировал американца Лахуан Саймона (23−5−2, 12 КО). Казахстанец провел 17 успешных защит этого пояса.

Титул IBO считается наименее престижных из основных версий. Например, для звания абсолютного чемпиона мира достаточно поясов WBC, WBA (Super), WBO и IBF.

Отметим, что в марте 2017 года титула IBO был лишен казахстанец Жанат Жакиянов (27−2, 18 КО), владевший также поясом WBA (Super). Перед поединком с американцем Роуши Уорреном (16−2, 4 КО) он, как и Альварес, не заплатил санкционный взнос.

IBO основана в 1988 году и считается пятой по значимости организацией в профи-боксе. Сейчас из известных боксеров титулом IBO владеет лишь британский супертяж Энтони Джошуа (21−0, 20 КО), у которого также есть пояса WBA (Super), WBO и IBF.

Тренер "Барыса" рассказал о камбэке в матче с "Авангардом" и ответил на вопрос о вратарях
Гончаренко: Чалову помог Вернблум. Задело, что он играл форварда
Забыл про Конора: Хабиб ждет боя с Фергюсоном
Лидеру «Баварии» не грозит тюрьма из-за проблем с налогами
Против россиянок: ученицам Тутберидзе мешают делать четверные
Бокс могут исключить из программы Олимпиады-2020
«Локомотив» стартует в Лиге чемпионов (трансляция)
Глушаков прокомментировал слухи об отстранении от тренировок
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь