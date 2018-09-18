«Канело» после победы над Головкиным лишен титула чемпиона мира

В последнем бою Альварес 15 сентября в Лас-Вегасе решением большинства судей победил казахстанца Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО). Для GGG это поражение стало первым в карьере — он лишился титулов WBC, WBA (Super) и IBO.

После боя выяснилось, что Альварес не согласился заплатить IBO санкционный взнос перед встречей с Головкиным. Это означает, что титул организации теперь стал вакантным.

Во сколько обходились Головкину его чемпионские пояса.

Титул IBO Головкин завоевал в декабре 2011 года, когда в немецком Киле в первом раунде нокаутировал американца Лахуан Саймона (23−5−2, 12 КО). Казахстанец провел 17 успешных защит этого пояса.

Титул IBO считается наименее престижных из основных версий. Например, для звания абсолютного чемпиона мира достаточно поясов WBC, WBA (Super), WBO и IBF.

Отметим, что в марте 2017 года титула IBO был лишен казахстанец Жанат Жакиянов (27−2, 18 КО), владевший также поясом WBA (Super). Перед поединком с американцем Роуши Уорреном (16−2, 4 КО) он, как и Альварес, не заплатил санкционный взнос.