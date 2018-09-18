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20:50 (мск), источник: ТАСС

Поветкин назвал бой с Джошуа одним из последних шансов стать чемпионом мира

ТАСС, 18 сентября. Российский боксер Александр Поветкин назвал предстоящий бой с британцем Энтони Джошуа одним из последних шансов в своей карьере стать чемпионом мира. Слова спортсмена приводит пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса».

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Бой Поветкин — Джошуа пройдет 22 сентября в Лондоне. На кону поединка будут стоять титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе. Поветкин является обязательным претендентом на титул WBA, в рейтинге ассоциации россиянин занимает первое место.

«Я спокоен, с отличным настроением едем сражаться за звание чемпиона мира с молодым, сильным боксером, — сказал Поветкин. — Это испытание, бой — всегда испытание. Мне уже 39, это бой за звание чемпиона мира, конечно, для меня он важен. Это, можно сказать, один из последних шансов стать чемпионом мира».

«Подготовился я отлично. Чувствую себя хорошо», — добавил спортсмен.

На счету Поветкина 34 победы, 24 из которых он одержал нокаутом, и одно поражение. В активе британского боксера, не потерпевшего ни одного поражения в карьере, 21 победа (20 — нокаутом).

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