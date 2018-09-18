Поветкин назвал бой с Джошуа одним из последних шансов стать чемпионом мира

Бой Поветкин — Джошуа пройдет 22 сентября в Лондоне. На кону поединка будут стоять титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе. Поветкин является обязательным претендентом на титул WBA, в рейтинге ассоциации россиянин занимает первое место.

«Я спокоен, с отличным настроением едем сражаться за звание чемпиона мира с молодым, сильным боксером, — сказал Поветкин. — Это испытание, бой — всегда испытание. Мне уже 39, это бой за звание чемпиона мира, конечно, для меня он важен. Это, можно сказать, один из последних шансов стать чемпионом мира».