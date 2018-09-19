«Головкин ничего не может предложить им». Каковы шансы на третий бой GGG — Канело

— Все зависит от команды Альвареса. Сейчас Том Леффлер ничего не может предложить им. Есть основания, о чем говорить, — первый бой Головкин не проиграл, а выиграл, а во втором поединке победил Канело, и если сделать третий матч, то, я думаю, он будет востребован, и с этим проблем не будет. Люди хотят поставить в этом противостоянии точку. Посмотрим, как это будет — и будет ли вообще, — ни в чем не уверен призер Олимпиады в Москве.