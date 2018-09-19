«Он оправдан». Тренер Головкина простил Канело за проваленные допинг-тесты

— Я думаю, что он оправдан. Я считаю, что он провел такой поединок, какого от него ожидали фанаты. Он дрался в той манере, о которой говорил. Мы должны поверить, что он просто допустил ошибку. Перед этим поединком его проверили 12−14 раз, и все тесты показали отрицательный результат. Они устроили поединок, в котором чистые бойцы дарили нам острые ощущения каждый раунд. Темп был невероятным, было прекрасно наблюдать за этим из угла, — сказал в интервью On the Ropes Boxing Radio Санчес.