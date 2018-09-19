Текущие события
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Сибирь0
Зенит-21
Хоккей. КХЛ
3-й период
Куньлунь0
ЦСКА3
Футбол. Первый дивизион
17:00
Тюмень
Сочи
Футбол. Первый дивизион
18:00
Краснодар-2
Спартак-2
Футбол. Первый дивизион
18:00
Армавир
Факел
Футбол. Зарубежный
18:00
Сампдория
Фиорентина
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Металлург Мг
Футбол. Первый дивизион
18:30
Тамбов
Томь
Футбол. Первый дивизион
18:30
Шинник
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
19:00
Мордовия
Авангард К
Футбол. Первый дивизион
19:00
Нижний Новгород
Химки
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Автомобилист
Футбол. Первый дивизион
19:30
Чертаново
Луч
Футбол. Еврокубки
19:55
Аякс
АЕК
Футбол. Еврокубки
19:55
Шахтер Д
Хоффенхайм
Футбол. Первый дивизион
20:00
Балтика
Ротор
Хоккей. КХЛ
12:30
АдмиралБ2
Динамо Р3
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур3
Слован2
Футбол. Еврокубки
22:00
Виктория Пл
ЦСКА
Футбол. Еврокубки
22:00
Реал
Рома
Футбол. Еврокубки
22:00
Бенфика
Бавария
Футбол. Еврокубки
22:00
Манчестер Сити
Лион
Футбол. Еврокубки
22:00
Янг Бойз
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
22:00
Валенсия
Ювентус
Все события
Фоторепортажи
10Как выглядит стадион «Динамо»
11Почему актер Назаров обиделся на тренера «Спартака» Карреру
15:42 (мск), источник: Sports.kz

«Он оправдан». Тренер Головкина простил Канело за проваленные допинг-тесты

Тренер Абель Санчес, работающий с экс-чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным, считает, что Сауль Канело Альварес своей победой над казахстанцем реабилитировал себя в глазах публики за весенний скандал с положительными допинг-тестами, сообщает Sports.kz.

Наверх

Второй поединок GGG и Канело состоялся 16 сентября в Лас-Вегасе, и победа решением судей досталась мексиканскому боксеру.

— Я думаю, что он оправдан. Я считаю, что он провел такой поединок, какого от него ожидали фанаты. Он дрался в той манере, о которой говорил. Мы должны поверить, что он просто допустил ошибку. Перед этим поединком его проверили 12−14 раз, и все тесты показали отрицательный результат. Они устроили поединок, в котором чистые бойцы дарили нам острые ощущения каждый раунд. Темп был невероятным, было прекрасно наблюдать за этим из угла, — сказал в интервью On the Ropes Boxing Radio Санчес.

 «Канело» через два дня лишили отобранного у Головкина титула чемпиона мира
Мэйвезер высказался об исходе второго боя Головкин - «Канело»
Семину скучно в чемпионате России. Ему нужна Лига чемпионов
Все, что нужно знать о сопернике ЦСКА в Лиге чемпионов
«Не могла уйти нормально?» Тутберидзе жестко ответила Медведевой
Кафельников сообщил о бунте против Карреры внутри «Спартака»
Великобритания и США призвали не восстанавливать РУСАДА в правах
Месси установил рекорд по количеству хет-триков в Лиге чемпионов
Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь