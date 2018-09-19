Канело возглавил рейтинг средневесов после победы над Головкиным

Поражение казахстанца Геннадия Головкина в реванше с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом внесло коррективы в верхнюю часть рейтинга лучших боксеров в среднем дивизионе по версии ESPN, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Головкин, занимавший позицию лидера, опустился на второе место, а первенство теперь принадлежит Альваресу.
В то же время канадец Давид Лемье поднялся на седьмое место, сместив на восьмое Риоту Мурату.
Головкин лишился звания P4P-короля после поражения Канело.
Напомним, повторный поединок состоялся 15 сентября на арене
Таким образом, Альварес отобрал у Головкина его титулы — WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе, а также стал обладателем пояса The Ring. Позже стало известно, что мексиканец отказался платить IBO санкционный взнос и пояс организации стал вакантным.
Лемье в рамках этого же вечера бокса провел отборочный бой по линии WBA с ирландцем Гэри «Спайком» О́Салливаном (28−3, 20 КО), нокаутировав того уже в первом раунде.
Полностью рейтинг средневесов по версии ESPN выглядит так:
1. Сауль Альварес
2. Геннадий Головкин
3. Дэниэл Джейкобс
4. Билли Джо Сондерс
5. Джермалл Чарло
6. Сергей Деревянченко
7. Давид Лемье
8. Риота Мурата
9. Мартин Мюррей
10. Деметриус Андраде.