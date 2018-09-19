Владимир Кличко будет читать лекции в Гарварде

«Он, действительно, очень хороший менеджер. Владимир уже три или четыре года читает лекции в швейцарском университете Санкт-Галлена. В этом году ему поступило предложение читать лекции в Гарварде. Это лекции по Challenge Management (управление вызовами). Гарвард заинтересовался его лекциями и отзывами из швейцарского университета, и он согласился», — пояснил мэр Киева.
В августе 2017 года Владимир Кличко, который на протяжении профессиональной карьеры владел поясами по версиям WBA, WBO, IBF и IBO, объявил о своем решении уйти из профессионального бокса.
Владимир Кличко на профессиональном ринге одержал 64 победы (53 — нокаутом) при пяти поражениях (4 — нокаутом). На любительском уровне украинец принес своей национальной команде золотую медаль Олимпиады 1996 года в весовой категории свыше 91 кг.