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19:21 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский промоутер предложил кандидатуры на замену тренера Головкина после поражения от «Канело»

Казахстанскому боксеру Геннадию Головкину необходимо менять своего тренера. Такое мнение в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказал отечественный промоутер Алихан Жарылгапов. Также эксперт назвал двух кандидатов на роль наставника GGG.

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«Я считаю, что хоть Головкин перебоксировал «Канело», для судей этого было недостаточно. Основная проблема в том, что Санчес приверженец одного плана. Мы видели финальный бой WBSS между Гассиевым и Усиком. В том бою, он не мог дать элементарных советов своему подопечному. Я понимаю, что он привил GGG что-то полезное, однако сейчас Головкину нужны перемены.

На мой взгляд пришло время родного брата Геннадия. Максим Головкин, как никто другой знает своего брата и прекрасно разбирается в боксе. Его знания в любительском и профессиональном боксе будут на руку команде Головкина.

Я считаю, хороших результатов GGG сможет добиться под руководством своего брата или легендарного боксера Роя Джонса, — отметил Джарылгапов.

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Напомним, утром 16 сентября в Лас-Вегасе на арене T-Mobile состоялся повторный поединок Головкина и мексиканца Сауля «Канело» Альвареса за титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе. По итогам 12 раундов победу решением большинства судей одержал Альварес, который и стал новым обладателем поясов. Для Головкина это поражение стало первым в карьере.

После этого поражения, известный российский промоутер Виктор Хрюнов раскритковал наставника Головкина Абеля Санчеса, а российский комментатор Владимир Гендлин заявил, что казахстанцу следует сменить тренера. В свою очередь, британский обозреватель бокса Ли Кормли также выразил сомнения в тренерских навыках Санчеса.

Сам наставник Головкина подчеркнул, что главной причиной поражения казахстанца стало его нежелание следовать установкам Санчеса. Помимо этого, он заявил, что бой стал последним для Головкина в этом году, и на ринг GGG вернется уже в следующем году.

Казахстанский промоутер предложил кандидатуры на замену тренера Головкина после поражения от "Канело"
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