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19:43 (мск), источник: Sports.kz

«Он соберет Головкина в кучу». Озвучено имя нужного GGG тренера

В адрес наставника казахстанского боксера Геннадия Головкина Абеля Санчеса после проигранного нашим земляком мексиканцу Саулю Альваресу судейским решением боя было вылито много критики относительно уровня его профессионализма.

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О том, кого же из тренеров мог бы посоветовать прославленному казахстанскому бойцу вице-президент Федерации профессионального бокса РК Виктор Демьяненко, корреспондент Sports.kz решил узнать у самого известногов прошлом боксера.

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— Ему нужен карагандинский тренер Галым Кенжебаев, который его хорошо поставил и обучил, а сейчас Головкин утратил все эти качества, потому что никто с ним не работал. Кенжебаев знает Геннадия от и до, и, возможно, он соберет его в кучу, потому что сейчас GGG разбросан, и у него нет никаких комбинационных установок, нет мысли в голове, и создалось такое впечатление, что он вышел на бой с установкой: «Что сейчас будет — сориентируемся»… А этого не должно быть. Кого-кого, а «Канело» он знает очень хорошо и мог бы подготовиться к нему, если бы сбоку кто-то целенаправленно говорил ему, что делать, и учитывал все моменты, позиции и удары, которые приносят ему успех. Я понимаю: в любителях выходишь — и не знаешь, кто твой соперник. А здесь же все нарисовано! Можно просмотреть десяток раз и определиться, где была правильно пробита серия, и где она прошла, — то есть над этим и нужно работать. Здесь, сложилось такое впечатление, никакого анализа при подготовке не было. Нужно было выходить и по обстановке, что ли, ориентироваться?! Так не бывает. Нужно готовиться под конкретного соперника, — уверен специалист.

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