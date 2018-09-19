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19:53 (мск), источник: Спорт-Экспресс

С диабетом — на ринг. Боксер с тяжелым диагнозом стал профи

Спортсмен по имени Мохаммед Али пережил допинговую дисквалификацию и преодолел запреты врачей.

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Источник: Спорт-Экспресс

Если тебя зовут Мохаммед Али, то идти в бокс — прекрасная идея. Станешь частично таким же успешным, как настоящий Али — замечательно, не станешь — хотя бы заработаешь денег, ведь на боксера с таким именем билеты неизбежно будут продаваться хотя бы первое время.

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Дебют диабетика

— Я — Мохаммед Али, профессиональный британский боксер. Я — первый диабетик, который получил лицензию профессионала от Британского боксерского совета. Я — посол британских диабетиков и нахожусь на пути к тому, чтобы вскоре стать чемпионом мира. Диабет — это состояние, не болезнь. Я такой же как и все обычные люди. В жизни нужно не ждать бури, а уметь через нее проходить. Однажды я хочу сказать, что прожил жизнь с диабетом с удовольствием, — эта цитата Али опубликована на его персональном сайте.

До следующего его боя на профессиональном ринге осталось 59 дней. Это будет второй поединок. Первый прошел 15 сентября 2018 года. В нем 22-летний британец с пакистанскими корнями победил литовца Андрея Чепура. Победил по очкам в четырехраундовом бою. Вряд ли тут есть, чем сильно гордиться со спортивной точки зрения — у этого Чепура 50 поражений при 9 победах. Но у Али — диабет первого типа, и на ринг ему пришлось пробиваться буквально с боем через отказы врачей и спортивных организаций. Лицензию профи он получил далеко не с первого раза.

Соперник Али по новому бою пока неизвестен. Вряд ли это будет кто-то из рейтингов какой-либо боксерской организации. Путь к таким боям наверняка получится для молодого Мухаммеда Али крайне тернистым. Сейчас ясно одно: тренироваться он как обычно будет в зале Амира Хана — другого известного пакистанского британца. Он кстати и внешне на него очень похож. Бой пройдет в Манчестере, в совсем небольшом зале «Виктория Уорхаус» — там же где прошел и первый профессиональный поединок Али.

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Заметный любитель

Прежде чем дебютировать в профи у английского Мухаммеда Али была не худшая любительская карьера. Не то, чтобы она была как у Василия Ломаченко или Александра Усика, но неплохая. Он завоевывал серебряную медаль на юниорском чемпионате мира в 2014 году и бронзу в том же году на юношеских Олимпийских играх.

Спустя год он занял второе место на чемпионате Европы и стал чемпионом Великобритании среди любителей в категории до 52 килограммов. Али квалифицировался со своей сборной на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро, но проиграл там в первом же раунде.

Всего он провел 34 боя в аматорах, в 29 из которых одержал победы. Имея за плечами такой любительский опыт не удивительно, если бы он решил перейти в профи уже в 20 лет, после Игр в Рио. В итоге он сделал это полтора года спустя, но поводом для такого решения послужил неприятный эпизод.

Допинг для Мохаммеда

В феврале 2018-го боксера-любителя Мохаммеда Али дисквалифицировали за употребление допинга. В его организме были обнаружены следы мощного анаболического стероида Тренболона, который применяется для роста мышечной массы. Допинг-проба дала положительный результат еще в апреле 2017-го после турнира в Марокко.

В итоге Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) отстранила парня на два года. Он сможет вернуться к соревнованиям под эгидой организации в мае 2019-го, но вряд ли будет это делать, ведь теперь он боксер-профессионал. Дисквалификация AIBA не запрещает ему проводить коммерческие бои.

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До серьезных профессиональных боев Али очень далеко, но торопиться пока некуда, можно спокойно вернуться в зал и работать над собой. Главное, чтобы позволяло здоровье, и оно позволяет. По словам Али, он вообще не испытывает проблем из-за диабета, разве что ему нужно постоянно контролировать уровень сахара в организме. Он даже выделил положительный момент в болезни — она его дисциплинировала. Посмотрим, куда все это его приведет.

Михаил ПОТАПОВ

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