Лара хочет провести реванши с Хёрдом и Саулем Альваресом
Бывший чемпион мира в первом среднем весе Эрисланди Лара подчеркнул, что хотел бы провести реванши с Саулем Альваресом и Джаретом Хёрдом.
Бывший чемпион мира в первом среднем весе Эрисланди Лара подчеркнул, что хотел бы провести реванши с Саулем Альваресом и Джаретом Хёрдом.
«Очевидно, что бой с Саулем Альваресом — самый желанный для меня. У этого боя есть история. Многие считают меня победителем первого боя, так что реванш стал бы отличным продолжением. Любой спорный результат в бою лучших боксёров просит продолжения. Ему стоит исправить мнение о раздельном решении и постараться победить более убедительно.
Я хотел боя с Хёрдом, но его команда против этого поединка. Моя команда заботится о том, чтобы организовать мне максимально выгодный поединок. Я считаю, что бои с Хёрдом и Альваресом должны состояться", — приводит слова Эрисланди Лары BoxingTalk.