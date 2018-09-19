Лара хочет провести реванши с Хёрдом и Саулем Альваресом

«Очевидно, что бой с Саулем Альваресом — самый желанный для меня. У этого боя есть история. Многие считают меня победителем первого боя, так что реванш стал бы отличным продолжением. Любой спорный результат в бою лучших боксёров просит продолжения. Ему стоит исправить мнение о раздельном решении и постараться победить более убедительно.