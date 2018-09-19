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21:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Лара хочет провести реванши с Хёрдом и Саулем Альваресом

Бывший чемпион мира в первом среднем весе Эрисланди Лара подчеркнул, что хотел бы провести реванши с Саулем Альваресом и Джаретом Хёрдом.

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Источник: Reuters

«Очевидно, что бой с Саулем Альваресом — самый желанный для меня. У этого боя есть история. Многие считают меня победителем первого боя, так что реванш стал бы отличным продолжением. Любой спорный результат в бою лучших боксёров просит продолжения. Ему стоит исправить мнение о раздельном решении и постараться победить более убедительно.

Я хотел боя с Хёрдом, но его команда против этого поединка. Моя команда заботится о том, чтобы организовать мне максимально выгодный поединок. Я считаю, что бои с Хёрдом и Альваресом должны состояться", — приводит слова Эрисланди Лары BoxingTalk.

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