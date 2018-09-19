IBO: Альварес не получит пояс чемпиона мира, на него может претендовать Головкин

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Альварес, который в субботу в Лас-Вегасе по очкам победил Головкина в бою за пояса WBA (Super), WBC и IBO в среднем весе, не будет объявлен чемпионом.

«Альварес действительно не получит титул по версии IBO. Мы не смогли прийти к санкционному соглашению с ним. Вакантный титул будет разыгран между двумя имеющимися претендентами. В том числе это может быть и Головкин, который определенно займет первое место в рейтинге в этом дивизионе», — сказал Ливайн.