Головкину подсказали лучший вариант для следующего боя

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«Головкин — Сондерс: этот бой уже много обсуждался, и сейчас для него самый реальный момент. Он дал бы Головкину возможность вернуть себе титул чемпиона мира. Для Сондерса это возможность продолжить успешное выступление после победы над Лемье. Победа над Головкиным укрепит его авторитет.

Что еще осталось для Головкина в боксе? В среднем весе он всем уже всё доказал, а что он сменит весовую категорию вероятность невелика. Он провел двадцать успешных защит и уже может повесить перчатки на гвоздь и просто наслаждаться жизнью.