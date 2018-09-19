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9Головкин потерпел первое поражение в карьере
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19 сентября, источник: Sports.kz

Головкину подсказали лучший вариант для следующего боя

Сайт BoxingInsider.com написал о перспективах казахстанского боксера Геннадия Головкина после проигранного мексиканцу Саулю Альваресу рематча, сообщает Sports.kz.

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«Головкин — Сондерс: этот бой уже много обсуждался, и сейчас для него самый реальный момент. Он дал бы Головкину возможность вернуть себе титул чемпиона мира. Для Сондерса это возможность продолжить успешное выступление после победы над Лемье. Победа над Головкиным укрепит его авторитет.

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Что еще осталось для Головкина в боксе? В среднем весе он всем уже всё доказал, а что он сменит весовую категорию вероятность невелика. Он провел двадцать успешных защит и уже может повесить перчатки на гвоздь и просто наслаждаться жизнью.

Но, конечно, мы хотим увидеть еще один его бой с «Канело». А если Головкин победит в нем, то что, нас ждет четвертый поединок?! — пишет издание.

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