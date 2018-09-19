Эксперты ESPN жестко обломали Головкина при составлении P4P-рейтинга
Стало известно, как голосовали эксперты телеканала ESPN за лучших боксеров мира независимо от весовой категории в обновленном P4P-рейтинге, сообщает Sports.kz.
Стало известно, как голосовали эксперты телеканала ESPN за лучших боксеров мира независимо от весовой категории в обновленном P4P-рейтинге, сообщает Sports.kz.
В прошлой версии казахстанский боксер Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) был на третьем месте в общем рейтинге редакции, однако теперь, после поражения от Сауля Альвареса (50−1−2, 34 КО), никто из журналистов не включил его в тройку.
Пять экспертов поставили Головкина на четвертое место, один — на пятое, два — на шестое и два — на седьмое.
Что касается «Канело», то сразу восемь журналистов определили его на третью позицию, один — на четвертую, один — на пятую.
Напомним, во втором поединке Альварес победил Головкина решением большинства голосов судей.