Эксперты ESPN жестко обломали Головкина при составлении P4P-рейтинга

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В прошлой версии казахстанский боксер Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) был на третьем месте в общем рейтинге редакции, однако теперь, после поражения от Сауля Альвареса (50−1−2, 34 КО), никто из журналистов не включил его в тройку.

Пять экспертов поставили Головкина на четвертое место, один — на пятое, два — на шестое и два — на седьмое.

Что касается «Канело», то сразу восемь журналистов определили его на третью позицию, один — на четвертую, один — на пятую.