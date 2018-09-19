Текущие события
Футбол. Еврокубки
19.09
Виктория Пл2
ЦСКА2
Футбол. Еврокубки
19.09
Реал3
Рома0
Футбол. Еврокубки
19.09
Бенфика0
Бавария2
Футбол. Еврокубки
19.09
Манчестер Сити1
Лион2
Футбол. Еврокубки
19.09
Янг Бойз0
Манчестер Юнайтед3
Футбол. Еврокубки
19.09
Валенсия0
Ювентус2
Футбол. Первый дивизион
19.09
Балтика1
Ротор1
Футбол. Зарубежный
19.09
Сампдория1
Фиорентина1
Футбол. Еврокубки
19.09
Аякс3
АЕК0
Футбол. Еврокубки
19.09
Шахтер Д2
Хоффенхайм2
Хоккей. КХЛ
19.09
Спартак6
Трактор1
Хоккей. КХЛ
19.09
Сочи1
Автомобилист5
Футбол. Первый дивизион
19.09
Чертаново1
Луч1
Футбол. Первый дивизион
19.09
Мордовия1
Авангард К4
Футбол. Первый дивизион
19.09
Нижний Новгород1
Химки1
Хоккей. КХЛ
19.09
Йокерит5
Металлург Мг3
Футбол. Первый дивизион
19.09
Тамбов3
Томь0
Футбол. Первый дивизион
19.09
Шинник1
СКА-Хабаровск1
Футбол. Первый дивизион
19.09
Краснодар-20
Спартак-23
Футбол. Первый дивизион
19.09
Армавир4
Факел1
Футбол. Первый дивизион
19.09
Тюмень2
Сочи1
Футбол. Первый дивизион
19.09
Сибирь0
Зенит-21
Хоккей. КХЛ
19.09
Куньлунь0
ЦСКА3
Хоккей. КХЛ
19.09
АдмиралБ2
Динамо Р3
Хоккей. КХЛ
19.09
Амур3
Слован2
Все события
Фоторепортажи
9Головкин потерпел первое поражение в карьере
16Новая форма ЦСКА. Как она выглядит
19 сентября, источник: ТАСС

СМИ: Мэйуэзер перед поединком с Пакьяо планирует провести бой в Токио

НЬЮ-ЙОРК, 19 сентября. /ТАСС/. Американский боксер Флойд Мэйуэзер — младший планирует провести поединок в Токио перед боем-реваншем с филиппинцем Мэнни Пакьяо. Об этом сообщил в среду американский новостной ресурс TMZ.

Наверх
Источник: AP 2018

По его сведениям, 41-летний Мэйуэзер несколько скорректировал свои планы с прошлой недели и теперь намеревается вернуться на ринг, проведя два боя. Первый из них состоится в Токио, точная дата пока не определена. В качестве ориентировочного срока поединка рассматривается 31 декабря текущего года. А выбор столицы Японии обусловлен стремлением боксера «подогреть» интерес к своей персоне на азиатском рынке перед тем, как приступить к реализации там коммерческих проектов.

Читайте также
Мэнни Пакьяо: С большой вероятностью наш поединок с Мейвезером-младшим состоится

Как поясняет TMZ, американец пока не подобрал себе соперника для первого боя. Примечательно то, что выбор Мэйуэзера может пасть не только на боксера, но и на кикбоксера или бойца смешанного стиля. Под эту категорию подходит ирландец Конор Макгрегор, однако его имя в окружении американца пока не упоминалось, отмечает портал.

Ранее Мэйуэзер объявил о проведении реванша с Пакьяо в декабре. Американец не проводил поединки с 26 августа 2017 года, тогда Мэйуэзер победил Макгрегора в поединке по правилам бокса техническим нокаутом в 10-м раунде. После этого он объявил о завершении карьеры. Мэйуэзеру поступали предложения вернуться на ринг, но он отвечал отказом.

Первый поединок между Пакьяо и Мэйуэзером прошел 2 мая 2015 года, в нем единогласным решением судей победу одержал американец. Пакьяо заработал $140 млн за бой, Мэйуэзер — $210 млн.

 Россиянина гарантированно накажут, но как — пока вопрос
"Резать мясо". Как отстраняли капитанов "Спартака"
Невыездная: Загитову не пустили на соревнования
Чалов признан лучшим игроком 7-го тура РПЛ
Гуд бай, Мария. Сезон Шараповой получился одним из худших
Каррера объяснил, почему не взял на матч ЛЕ Глушакова и Ещенко
РФ признает допинг-систему. Родченков и компания против РУСАДА
Игрока выгнали из клуба НХЛ из-за ожирения. Фанаты издеваются
ЦСКА проводит стартовый матч в Лиге чемпионов (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь