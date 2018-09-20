Действующий чемпион мира по боксу провалил допинг-тест
Действующий чемпион мира по боксу во втором среднем весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американец Дэвид Бенавидес провалил
Действующий чемпион мира по боксу во втором среднем весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американец Дэвид Бенавидес провалил
Как передает официальный сайт организации, в пробе спортсмена был обнаружен метаболит кокаина. Представитель США отказался от вскрытия пробы B.
Дисциплинарный комитет WBC проводит разбирательство по факту употребления боксером наркотиков.
Бенавидес одержал победы во всех 20 поединках в карьере. 17 из них он завершил нокаутом.