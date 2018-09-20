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10:37 (мск), источник: Газета.Ру

Действующий чемпион мира по боксу провалил допинг-тест

Действующий чемпион мира по боксу во втором среднем весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американец Дэвид Бенавидес провалил допинг-тест, сообщает «Советский спорт».

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Источник: AP 2018

Как передает официальный сайт организации, в пробе спортсмена был обнаружен метаболит кокаина. Представитель США отказался от вскрытия пробы B.

Дисциплинарный комитет WBC проводит разбирательство по факту употребления боксером наркотиков.

Бенавидес одержал победы во всех 20 поединках в карьере. 17 из них он завершил нокаутом.

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