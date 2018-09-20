Тренер Головкина назвал ключевой момент в поражении от Канело

— Мы получили тот бой, на который надеялись. Мы получили настоящую классику между двумя лучшими средневесами. Думаю, их разделил один раунд в первом поединке и один раунд во втором. Двенадцатый раунд был ключевым во втором бою, и двое судей отдали его Канело. Люди много спорят, но факт остается фактом: трое компетентных судей посчитали, что Канело выиграл в один раунд — мы должны принять это решение, — подчеркнул Санчес.