Тренер Головкина назвал ключевой момент в поражении от Канело
Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) Абель Санчес прокомментировал противостояние с мексиканцем Саулем Альваресом (50−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.
Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) Абель Санчес прокомментировал противостояние с мексиканцем Саулем Альваресом (50−1−2, 34 КО), сообщает Sports.kz.
— Мы получили тот бой, на который надеялись. Мы получили настоящую классику между двумя лучшими средневесами. Думаю, их разделил один раунд в первом поединке и один раунд во втором. Двенадцатый раунд был ключевым во втором бою, и двое судей отдали его Канело. Люди много спорят, но факт остается фактом: трое компетентных судей посчитали, что Канело выиграл в один раунд — мы должны принять это решение, — подчеркнул Санчес.
В рематче Альварес победил Головкина решением большинства голосов судей: 115−113, 114−114, 115−113. Их первый бой завершился скандальной ничьей: 118−110 в пользу Канело, 114−114, 115−113 в пользу Головкина.