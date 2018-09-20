Джошуа изучает методику Роналду перед боем с Поветкиным
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Британский
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Британский
«Криштиану Роналду прошел обследование. Ему 33, но у него тело 21-летнего. Необходимо беречь тело. Я могу нокаутировать Поветкина за раунд или два. Но потом меня ждет восемь недель и 200 раундов интенсивного спарринга.», — заявил 28-летний британский боксер.
Бой за титул чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO и IBF в тяжелом весе между Александром Поветкиным и Энтони Джошуа состоится 22 сентября в Лондоне.