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15:50 (мск), источник: Р-Спорт

Джошуа изучает методику Роналду перед боем с Поветкиным

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Британский боксер-тяжеловес Энтони Джошуа изучает методику нападающего туринского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду, которая позволяет сохранять тело спортсмена в оптимальной физической форме, сообщает британское издание The Telegraph.

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Источник: AP 2018

«Криштиану Роналду прошел обследование. Ему 33, но у него тело 21-летнего. Необходимо беречь тело. Я могу нокаутировать Поветкина за раунд или два. Но потом меня ждет восемь недель и 200 раундов интенсивного спарринга.», — заявил 28-летний британский боксер.

Бой за титул чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO и IBF в тяжелом весе между Александром Поветкиным и Энтони Джошуа состоится 22 сентября в Лондоне.

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