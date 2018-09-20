Чемпион WBA в супертяжелом весе провалил допинг-тест на стероиды и сорвал бой

По данным источников The Sun, тест на анаболические стероиды от 31 августа показал в пробе Чарра наличие метаболита тренболона (эпитренболона) и дростанолона. Вторую пробу не вскрывали, но бой, который планировался на 29 сентября в немецком Кельне, уже отменен.

Тестирование Чарра проводилось VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг) в рамках программы WBA по случайному тест-протоколу.

32-летний Чарр заявил, что ничего не принимал умышленно и предположил, что вещества попали в организм через некое «загрязнение». При этом дростанолон обычно используется в инъекционной форме.

По словам Чарра, для победы над 45-летним Окендо, который не выходил на ринг четыре года, ему не нужен допинг.

«Не могу это все пояснить и сам задаюсь вопросом, как такое вообще произошло. Никогда ничего не принимал. Я дрался с Виталием Кличко и Поветкиным, провел семь титульных боев — и всегда был чист. Зачем мне принимать это для Окендо?» — сказал Чаар в интервью Koelner Express.

Отметим, что Чарр с 1989 года живет в Германии, но не имеет гражданства этой страны — только паспорт Сирии. Он родился в Ливане — по матери у него ливанские корни, а по отцу — сирийские.