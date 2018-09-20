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22:22 (мск), источник: Vesti.kz

Чемпион WBA в супертяжелом весе провалил допинг-тест на стероиды и сорвал бой

«Обычный» чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе сириец Мануэль Чарр (31−4, 17 КО) провалил допинг-тест и сорвал бой против обязательного претендента Фреса Окендо (37−8, 24 КО) из США. Об этом сообщает VRinge.com.

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По данным источников The Sun, тест на анаболические стероиды от 31 августа показал в пробе Чарра наличие метаболита тренболона (эпитренболона) и дростанолона. Вторую пробу не вскрывали, но бой, который планировался на 29 сентября в немецком Кельне, уже отменен.

Тестирование Чарра проводилось VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг) в рамках программы WBA по случайному тест-протоколу.

32-летний Чарр заявил, что ничего не принимал умышленно и предположил, что вещества попали в организм через некое «загрязнение». При этом дростанолон обычно используется в инъекционной форме.

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По словам Чарра, для победы над 45-летним Окендо, который не выходил на ринг четыре года, ему не нужен допинг.

«Не могу это все пояснить и сам задаюсь вопросом, как такое вообще произошло. Никогда ничего не принимал. Я дрался с Виталием Кличко и Поветкиным, провел семь титульных боев — и всегда был чист. Зачем мне принимать это для Окендо?» — сказал Чаар в интервью Koelner Express.

Отметим, что Чарр с 1989 года живет в Германии, но не имеет гражданства этой страны — только паспорт Сирии. Он родился в Ливане — по матери у него ливанские корни, а по отцу — сирийские.

В супертяжелом весе титулом полноценного чемпиона WBA (Super) владеет британец Энтони Джошуа (21−0, 20 КО), которому также принадлежат пояса WBO, IBF и IBO. В следующем бою Джошуа в ночь с 22 на 23 сентября в Лондоне встретится с россиянином Александром Поветкиным (34−1, 24 КО).

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