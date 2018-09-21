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11:19 (мск), источник: Vesti.kz

Сергей Ковалев начал подготовку к реваншу с тренером Жанибека Алимханулы

Новым тренером российского боксера Сергея Ковалева стал наставник казахстанца Жанибека Алимханулы Бадди МакГирт, сообщают Vesti.kz.

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Источник: AP 2018

Американский специалист, в прошлом сам двукратный чемпион мира, известен своей работой с сильными боксерами, в числе которых Майк Тайсон.

Алимханулы начал работу с МакГиртом в июле этого года. Теперь Ковалев готовится под его руководством к реваншу с Элейдером Альваресом, от которого в августе потерпел досрочное поражение.

«Я начал продолжение своей карьеры в боксе и тренировочный лагерь для реванша с одним из лучших тренеров мира Бадди МакГиртом», — написал Ковалев в своем аккаунте в Instagram.

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Напомним, что Алимханулы, который провел в профи уже два боя, готовится к дебюту в США.

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