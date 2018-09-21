Сергей Ковалев начал подготовку к реваншу с тренером Жанибека Алимханулы
Новым тренером российского боксера Сергея Ковалева стал наставник казахстанца Жанибека Алимханулы Бадди МакГирт, сообщают Vesti.kz.
Новым тренером российского боксера Сергея Ковалева стал наставник казахстанца Жанибека Алимханулы Бадди МакГирт, сообщают Vesti.kz.
Американский специалист, в прошлом сам двукратный чемпион мира, известен своей работой с сильными боксерами, в числе которых Майк Тайсон.
Алимханулы начал работу с МакГиртом в июле этого года. Теперь Ковалев готовится под его руководством к реваншу с Элейдером Альваресом, от которого в августе потерпел досрочное поражение.
«Я начал продолжение своей карьеры в боксе и тренировочный лагерь для реванша с одним из лучших тренеров мира Бадди МакГиртом», — написал Ковалев в своем аккаунте в Instagram.
Напомним, что Алимханулы, который провел в профи уже два боя, готовится к дебюту в США.