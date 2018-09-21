Инсайдер сообщил о низких PPV-продажах реванша Головкин — «Канело» Альварес
Количество
Количество
Отметим, что официальные данные по количеству купленных платных трансляций реванша, состоявшегося в
«Все еще нет официальных цифр по PPV “Канело” — GGG. Я слышал о количестве, возможно, от 1 миллиона до 1,15 миллиона PPV. Довольно хорошие продажи для любого события, но немного ниже, чем в первом бою», — написал Йол в своем аккаунте в «Твиттере».
Напомним, второй поединок боксеров проходил 15 сентября на арене