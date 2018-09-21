Последний шанс Русского Витязя. Поветкин готовится к главному бою в своей жизни

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Чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе британец Энтони Джошуа и россиянин Александр Поветкин сойдутся в поединке 22 сентября.

Официально о проведении боя было объявлено 16 июля. Финансовая сторона сделки неизвестна, однако ясно, что основную часть гонорара заберет Джошуа. Бой пройдет на знаменитом лондонском стадионе «Уэмбли» (вместимость — 90 тыс. зрителей), Поветкин впервые в карьере будет боксировать на арене такого масштаба.

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17 декабря 2016 года такой вариант развития событий был подобен чуду. Поветкин, прежние проблемы которого с грозой российских спортсменов — запрещенным веществом мельдонием — были разрешены, готовился сделать решающий шаг на пути к званию основного претендента за титул чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBC), которым владел американец Деонтей Уайлдер. Их бой мог состояться еще в мае того же года (промоутеры Поветкина даже успели сделать промовидео к поединку, которое очень понравилось Уайлдеру), но тогда в спорт вмешались допинговые разбирательства, и хотя Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в итоге признало россиянина невиновным, Уайлдер отказался от поединка.

WBC предоставила ему право провести добровольную защиту титула, но из-за травмы руки Уайлдер решил сделать перерыв в боях до 2017 года. Организации пришлось ввести временный титул чемпиона, чтобы сохранить конкуренцию в тяжелом весе, и на поединок за пояс были назначены первый на тот момент номер рейтинга Поветкин и второй в списке тяжеловесов — канадец Бермейн Стиверн. Соперник, прямо скажем, хоть и крепкий (в буквальном смысле; на тот момент за длительную карьеру единожды был в нокдауне и единожды проиграл — все это произошло в бою с Уайлдером), но далеко не непобедимый.

И кто бы мог подумать, что утром 17 декабря в Екатеринбурге разразится еще один скандал с участием Поветкина. Глава WBC Маурисио Сулейман, садясь в самолет в Мексике, получил экстренное сообщение из офиса организации, что допинг-проба российского боксера дала положительный результат на остарин, и немедля оповестил об этом подписчиков в Twitter. Реакция последовала незамедлительно — Стиверн (который, к слову, сам был уличен в применении запрещенных препаратов незадолго до боя) тут же собрал вещи и уехал в аэропорт, а над россиянином нависла угроза новой дисквалификации. Не самое лучшее утро в жизни Александра.

И дело даже не в сорванном поединке — бой, с которого был снят статус титульного, вышел спасать француз Жоанн Дюопа (которому ввиду антропометрических особенностей не удалось найти специализированную обувь, из-за чего он боксировал в обычных кроссовках) и упал в брутальном нокауте в шестом раунде. После боя Александр извинился перед зрителями и услышал в ответ свист.

Его имидж выдержанного, скромного и честного боксера, резко выделяющегося на контрасте с любящими побалагурить действующими чемпионами, был уничтожен.

Затем начался затяжной период пересудов с WADA, на время которого Поветкин был исключен из рейтингов всех ведущих боксерских федераций. Однако после целого ряда чистых допинг-тестов россиянин начал потихоньку возвращаться на международную арену, а к осени 2017 года все федерации вынесли в его отношении оправдательный вердикт. Последней стала WBC, с которой и начался этот кошмар.

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Поветкину 39 лет. В какой он форме?

После второго допинг-скандала Поветкин вернулся на ринг лишь 1 июля 2017 года. Вернулся победоносно, поборов в Москве украинца Андрея Руденко решением судей. Затем последовали еще две победы — в не самом ярком поединке с румыном Кристианом Хаммером (решением судей) и завершившемся в пятом раунде бое с британцем Дэвидом Прайсом. Последний поединок проходил в Кардиффе в рамках вечера бокса, устраиваемого промоутерами Джошуа, основным боем которого была битва британца против новозеландца Джозефа Паркера, завершившаяся первым поражением в карьере последнего.

Поветкин тогда не просто нокаутировал Прайса, он пробил в тот момент, когда соперник опустил руки, после чего рослый британец грохнулся на канвас. Удар пришелся точно в нос, и когда Прайс предпринял первую неловкую попытку подняться, из него струей брызнула кровь. Бой удовлетворил ожидания и публики, и промоутера Джошуа Эдди Хирна, и руководства WBA, которое поместило россиянина на первое место рейтинга тяжеловесов и назначила обязательным претендентом на титул «суперчемпиона», которым владеет Джошуа.

Насчет физической формы Александра сомневаться не приходится. Даже в том злосчастном поединке с Дюопа российский боксер предстал великолепно готовым физически. Возможно, тогда он был в лучшей форме на всем протяжении своей карьеры — он избавился от лишнего веса, значительно прибавил в скорости рук и буквально порхал на ринге. И даже вынужденный годичный перерыв не сделал его хуже.

«Это самый важный бой, Саша настроен хорошо — только на победу, — сказал в беседе с ТАСС брат российского боксера Владимир. — Ну, а 22 сентября станет все понятно. Сашу приехали поддержать много людей, да и сейчас ребята продолжают прилетать в Лондон. Как Александр и говорил ранее, он постарается абстрагироваться от всего этого давления, это очень важный бой — в ринге встретятся два олимпийских чемпиона. То негативное, что было, подвыбило из колеи, но дух и настрой у Саши только победные».

У него давно нет проблем с дисциплиной, времена, когда он позволял себе нарушать режим, остались в далеком прошлом. Тренерский штаб во главе с Иваном Кирпой, похоже, нашел идеальный подход к Александру, и мы давно уже не слышали о каких-то проблемах внутри команды российского боксера.

Примерно с того времени, как тренером Александра был знаменитый, но не лишенный большого количества недостатков американец Тедди Атлас.

Возможно, у Поветкина возникнут объективные сложности с игрой на длительной дистанции. Все-таки 39 лет — возраст солидный, но история знала и более возрастных тяжеловесов, с успехом бившихся на самом высоком уровне. Но это вопрос тактики и техники конкретного боксера, однако об этом позже.

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Джошуа — непобежденный, но не непобедимый

Но если россиянин показал значительный прогресс в последнее время, то Джошуа, напротив, несколько застопорился. 29 апреля 2017 года был самым значимым днем в карьере молодого британца — тогда им в 11-м раунде был нокаутирован великий украинец Владимир Кличко, после чего последний завершил карьеру. Причем эта победа не была случайной — до этого он провел 17 поединков на профессиональном ринге, победив во всех из них нокаутом (из них пять — в первом раунде и еще восемь — во втором).

Однако затем что-то пошло не так. После победы над Кличко Джошуа вышел на ринг в октябре того же года в бою против камерунца Карлоса Такама. Изначально соперником британца должен был быть болгарин Кубрат Пулев, но тот получил травму за пару недель до поединка. Такаму предложили выйти на замену, и он согласился, несмотря на то, что ни о каком тренировочном лагере здесь речи быть уже не могло.

И камерунец, что удивительно, выглядел очень хорошо. Он не только выстоял в поединке с действующим чемпионом (судья остановил бой в десятом раунде, хотя Такам явно не был потрясен и был готов боксировать дальше), но порой и превосходил оппонента в скорости и технике. Это был тревожный звоночек для команды британца — впервые он при не самой сильной оппозиции выглядел настолько неподготовленным.

Дальше было хуже. В том самом вечере, где Поветкин хладнокровно расправился с Прайсом, Джошуа безуспешно пытался отправить в нокаут Паркера. Безуспешно сразу по двум причинам, и первая из них — Паркер действительно крепкий боксер. У него стальная челюсть, его еще никому (на тот момент) не удавалось отправить в нокдаун, к тому же он на самом деле очень выносливый.

А вторая — Джошуа действительно перестал прогрессировать. Он работал однотипно, не пытался бить комбинационно и рассчитывал сугубо на свои «коронные» боковые удары, которые не имели должного эффекта, даже достигая цели. Он уставал, в какие-то моменты выглядел отчаявшимся, пропускал опасные выпады в контратаках, поэтому итоговая победа (первая в карьере британца, добытая решением судей) не должна вводить зрителей в заблуждение. В свои 28 Джошуа продолжает побеждать, но от боя к бою не становится лучше и уже не выглядит непреодолимой глыбой.

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Есть ли у Поветкина шансы?

Откровенно говоря, их не так уж много. Слишком уж много факторов складывается в этом пасьянсе против Александра, и возраст среди них стоит не на первом месте. «Саша уже немолодой боксер, не знаю, в каком он сейчас находится состоянии, — сказал ТАСС бывший тренер сборной России по боксу Николай Хромов. — Бой будет очень упорный, и хотелось бы, чтобы Саша выиграл. Я думаю, 100 тыс. зрителей его не смутит, боксера такого высокого класса, как Поветкин, таким количеством зрителей не испугаешь и не удивишь».

Основная проблема Поветкина в том, что Джошуа — это в некотором смысле молодой он. Безусловно, не в буквальном смысле, но в целом Поветкин и Джошуа боксируют одинаково, они оба инфайтеры, предпочитают ближний бой. Оба умеют оказывать давление на соперника и оба не любят, когда давят на них. В конце концов, оба предпочитают прямым ударам боковые и не очень-то следят за защитой.

Причем последнее в случае с Джошуа простительно. С ростом 198 см и размахом рук 208 см пережить короткие всплески активности от соперника не так уж и сложно. Британец давит массой и атлетизмом, старается зажать оппонента в углу и не дает ему опустить руки, а уж если тот опустит — ему же хуже: удар Джошуа невероятен, если не сказать больше — смертоносен.

Александр ниже британца на целых 10 см, а его руки короче на 17 см. Это критично, учитывая, что в случае крайней необходимости Джошуа может перейти на работу на дистанции. А Поветкин за карьеру так и не научился обходить длинные руки — все мы помним, как это было в бою с Кличко (что-то похожее мы могли видеть с несравнимым по уровню Прайсом, но там россиянин справился).

Его антропометрические данные лишают его тактической гибкости, сопернику заранее известен план Поветкина, в связи с чем россиянину приходится брать напором.

Конечно, это далеко не плюс для российского боксера. Как классический инфайтер Джошуа лучше (моложе, быстрее, сильнее — выбирайте любое понравившееся слово из перечисленных, не ошибетесь), и это очевидно, и в случае провала у него просто не будет шанса повернуть бой в другое русло. Но ситуация все же не безнадежна, хоть выход и кроется в неочевидной области.

Поветкин гораздо выносливее британца. Россиянин за карьеру (а это 35 боев против 21 — у Джошуа) 16 раз преодолевал первую половину 12-раундовых боев и при этом не выглядел уставшим. Он замедлялся, пропускал еще больше ударов, чем обычно, много бил по воздуху (впрочем, за Русским Витязем этот грешок водится на всем протяжении поединков), но никогда не бывал в критической ситуации. Он как будто становится еще злее, агрессивнее, и пропущенные удары лишь заставляют его прикладывать больше усилий для достижения цели.

Джошуа же в этом плане — полная противоположность Александра. Британец гиператлетичен, и на «обслуживание» такой груды мышц требуется большое количество кислорода, в связи с чем его дыхание далеко от совершенства. Его «точка невозврата» наступает после первых шести раундов, после этого промежутка боя он тяжелеет, его взгляд затуманивается, а ноги не передвигаются достаточно быстро. Так было во всех его пяти боях, завершившихся после шестого раунда: с британцем Диллианом Уайтом, американцем Домиником Бризилом (оба — нокаут в седьмом раунде), Кличко, Такамом и Паркером.

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«Бой — всегда испытание»

Причем если Уайт, Бризил, Такам и Паркер не являются сильными «ударниками» (а панчи Поветкина в полном порядке), то с Кличко была беда — в шестом раунде украинец отправил Джошуа в первый в карьере нокдаун. Команда Александра наверняка это знает и будет нацеливаться на затягивание боя в поздние раунды, где силы оппонентов выравняются. При этом важно помнить — для победы над Джошуа по очкам в Великобритании необходимо как минимум один раз отправить чемпиона в нокдаун. Иначе комплект «домашняя публика, свои промоутеры, лояльные судьи и местный герой» раздавят нашего боксера.

Александр, скорее всего, понимает и это. Наверняка он хорошо подготовился, ведь это и правда последний шанс для него стать наконец-то чемпионом мира. Ему 39, и закат карьеры близок — буквально на расстоянии вытянутой руки. И если проигрывать сейчас, то дальше шанса уже не будет.

И не потому, что титульный бой ему не дадут. Нет, Поветкин, несмотря на возраст, сможет боксировать на высоком уровне еще год-два (если возможное поражение от Джошуа не будет сопряжено с тяжелыми последствиями для здоровья), и при прочих равных снова выбраться на первые места рейтингов — не проблема.

Дело в другом: всеми поясами в тяжелом весе сейчас владеют два человека — Джошуа и Уайлдер (WBC). И их дальнейшие планы, которых они не скрывают, связаны с очным боем. Уайлдер сможет выйти на поединок сразу после боя с британцем Тайсоном Фьюри (дата до сих пор неизвестна), Джошуа — после битвы с Поветкиным.

В случае самого негативного варианта развития событий Александру придется ждать переговоров Джошуа с Уайлдером (несколько месяцев, не меньше), затем — даты боя (еще около полугода), а потом — когда вышедший победителем из этой мясорубки абсолютный чемпион будет готов вернуться к боям (выходит, что не менее полутора лет. Александру на тот момент уже будет за 40, и выйти на еще один титульный бой он попросту не успеет).

«Я спокоен, с отличным настроением едем сражаться за звание чемпиона мира с молодым сильным боксером, — сказал Поветкин за несколько дней до поединка. — Это испытание, бой — всегда испытание. Мне уже 39, это бой за звание чемпиона мира, конечно, для меня он важен. Это, можно сказать, один из последних шансов стать чемпионом мира».