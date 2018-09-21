Последний шанс Русского Витязя. Поветкин готовится к главному бою в своей жизни
ТАСС рассказывает, чего ждать от боя с Энтони Джошуа, а также почему это последний шанс для россиянина на завоевание чемпионского пояса.
ТАСС рассказывает, чего ждать от боя с Энтони Джошуа, а также почему это последний шанс для россиянина на завоевание чемпионского пояса.
Чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в тяжелом весе британец Энтони Джошуа и россиянин Александр Поветкин сойдутся в поединке 22 сентября.
Официально о проведении боя было объявлено 16 июля. Финансовая сторона сделки неизвестна, однако ясно, что основную часть гонорара заберет Джошуа. Бой пройдет на знаменитом лондонском стадионе «Уэмбли» (вместимость — 90 тыс. зрителей), Поветкин впервые в карьере будет боксировать на арене такого масштаба.
17 декабря 2016 года такой вариант развития событий был подобен чуду. Поветкин, прежние проблемы которого с грозой российских спортсменов — запрещенным веществом мельдонием — были разрешены, готовился сделать решающий шаг на пути к званию основного претендента за титул чемпиона по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBC), которым владел американец Деонтей Уайлдер. Их бой мог состояться еще в мае того же года (промоутеры Поветкина даже успели сделать промовидео к поединку, которое очень понравилось Уайлдеру), но тогда в спорт вмешались допинговые разбирательства, и хотя Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в итоге признало россиянина невиновным, Уайлдер отказался от поединка.
WBC предоставила ему право провести добровольную защиту титула, но
И кто бы мог подумать, что утром 17 декабря в Екатеринбурге разразится еще один скандал с участием Поветкина. Глава WBC Маурисио Сулейман, садясь в самолет в Мексике, получил экстренное сообщение из офиса организации, что
Его имидж выдержанного, скромного и честного боксера, резко выделяющегося на контрасте с любящими побалагурить действующими чемпионами, был уничтожен.
Затем начался затяжной период пересудов с WADA, на время которого Поветкин был исключен из рейтингов всех ведущих боксерских федераций. Однако после целого ряда чистых
После второго
Поветкин тогда не просто нокаутировал Прайса, он пробил в тот момент, когда соперник опустил руки, после чего рослый британец грохнулся на канвас. Удар пришелся точно в нос, и когда Прайс предпринял первую неловкую попытку подняться, из него струей брызнула кровь. Бой удовлетворил ожидания и публики, и промоутера Джошуа Эдди Хирна, и руководства WBA, которое поместило россиянина на первое место рейтинга тяжеловесов и назначила обязательным претендентом на титул «суперчемпиона», которым владеет Джошуа.
Насчет физической формы Александра сомневаться не приходится. Даже в том злосчастном поединке с Дюопа российский боксер предстал великолепно готовым физически. Возможно, тогда он был в лучшей форме на всем протяжении своей карьеры — он избавился от лишнего веса, значительно прибавил в скорости рук и буквально порхал на ринге. И даже вынужденный годичный перерыв не сделал его хуже.
«Это самый важный бой, Саша настроен хорошо — только на победу, — сказал в беседе с ТАСС брат российского боксера Владимир. — Ну, а 22 сентября станет все понятно. Сашу приехали поддержать много людей, да и сейчас ребята продолжают прилетать в Лондон. Как Александр и говорил ранее, он постарается абстрагироваться от всего этого давления, это очень важный бой — в ринге встретятся два олимпийских чемпиона. То негативное, что было, подвыбило из колеи, но дух и настрой у Саши только победные».
Примерно с того времени, как тренером Александра был знаменитый, но не лишенный большого количества недостатков американец Тедди Атлас.
Возможно, у Поветкина возникнут объективные сложности с игрой на длительной дистанции.
Но если россиянин показал значительный прогресс в последнее время, то Джошуа, напротив, несколько застопорился. 29 апреля 2017 года был самым значимым днем в карьере молодого британца — тогда им в 11-м раунде был нокаутирован великий украинец Владимир Кличко, после чего последний завершил карьеру. Причем эта победа не была случайной — до этого он провел 17 поединков на профессиональном ринге, победив во всех из них нокаутом (из них пять — в первом раунде и еще восемь — во втором).
Однако затем
И камерунец, что удивительно, выглядел очень хорошо. Он не только выстоял в поединке с действующим чемпионом (судья остановил бой в десятом раунде, хотя Такам явно не был потрясен и был готов боксировать дальше), но порой и превосходил оппонента в скорости и технике. Это был тревожный звоночек для команды британца — впервые он при не самой сильной оппозиции выглядел настолько неподготовленным.
А вторая — Джошуа действительно перестал прогрессировать. Он работал однотипно, не пытался бить комбинационно и рассчитывал сугубо на свои «коронные» боковые удары, которые не имели должного эффекта, даже достигая цели. Он уставал, в
Откровенно говоря, их не так уж много. Слишком уж много факторов складывается в этом пасьянсе против Александра, и возраст среди них стоит не на первом месте. «Саша уже немолодой боксер, не знаю, в каком он сейчас находится состоянии, — сказал ТАСС бывший тренер сборной России по боксу Николай Хромов. — Бой будет очень упорный, и хотелось бы, чтобы Саша выиграл. Я думаю, 100 тыс. зрителей его не смутит, боксера такого высокого класса, как Поветкин, таким количеством зрителей не испугаешь и не удивишь».
Основная проблема Поветкина в том, что Джошуа — это в некотором смысле молодой он. Безусловно, не в буквальном смысле, но в целом Поветкин и Джошуа боксируют одинаково, они оба инфайтеры, предпочитают ближний бой. Оба умеют оказывать давление на соперника и оба не любят, когда давят на них. В конце концов, оба предпочитают прямым ударам боковые и не
Причем последнее в случае с Джошуа простительно. С ростом 198 см и размахом рук 208 см пережить короткие всплески активности от соперника не так уж и сложно. Британец давит массой и атлетизмом, старается зажать оппонента в углу и не дает ему опустить руки, а уж если тот опустит — ему же хуже: удар Джошуа невероятен, если не сказать больше — смертоносен.
Александр ниже британца на целых 10 см, а его руки короче на 17 см. Это критично, учитывая, что в случае крайней необходимости Джошуа может перейти на работу на дистанции. А Поветкин за карьеру так и не научился обходить длинные руки — все мы помним, как это было в бою с Кличко (что-то похожее мы могли видеть с несравнимым по уровню Прайсом, но там россиянин справился).
Конечно, это далеко не плюс для российского боксера. Как классический инфайтер Джошуа лучше (моложе, быстрее, сильнее — выбирайте любое понравившееся слово из перечисленных, не ошибетесь), и это очевидно, и в случае провала у него просто не будет шанса повернуть бой в другое русло. Но ситуация все же не безнадежна, хоть выход и кроется в неочевидной области.
Поветкин гораздо выносливее британца. Россиянин за карьеру (а это 35 боев против 21 — у Джошуа) 16 раз преодолевал первую половину 12-раундовых боев и при этом не выглядел уставшим. Он замедлялся, пропускал еще больше ударов, чем обычно, много бил по воздуху (впрочем, за Русским Витязем этот грешок водится на всем протяжении поединков), но никогда не бывал в критической ситуации. Он как будто становится еще злее, агрессивнее, и пропущенные удары лишь заставляют его прикладывать больше усилий для достижения цели.
Джошуа же в этом плане — полная противоположность Александра. Британец гиператлетичен, и на «обслуживание» такой груды мышц требуется большое количество кислорода, в связи с чем его дыхание далеко от совершенства. Его «точка невозврата» наступает после первых шести раундов, после этого промежутка боя он тяжелеет, его взгляд затуманивается, а ноги не передвигаются достаточно быстро. Так было во всех его пяти боях, завершившихся после шестого раунда: с британцем Диллианом Уайтом, американцем Домиником Бризилом (оба — нокаут в седьмом раунде), Кличко, Такамом и Паркером.
Причем если Уайт, Бризил, Такам и Паркер не являются сильными «ударниками» (а панчи Поветкина в полном порядке), то с Кличко была беда — в шестом раунде украинец отправил Джошуа в первый в карьере нокдаун. Команда Александра наверняка это знает и будет нацеливаться на затягивание боя в поздние раунды, где силы оппонентов выравняются. При этом важно помнить — для победы над Джошуа по очкам в Великобритании необходимо как минимум один раз отправить чемпиона в нокдаун. Иначе комплект «домашняя публика, свои промоутеры, лояльные судьи и местный герой» раздавят нашего боксера.
Александр, скорее всего, понимает и это. Наверняка он хорошо подготовился, ведь это и правда последний шанс для него стать
И не потому, что титульный бой ему не дадут. Нет, Поветкин, несмотря на возраст, сможет боксировать на высоком уровне еще
Дело в другом: всеми поясами в тяжелом весе сейчас владеют два человека — Джошуа и Уайлдер (WBC). И их дальнейшие планы, которых они не скрывают, связаны с очным боем. Уайлдер сможет выйти на поединок сразу после боя с британцем Тайсоном Фьюри (дата до сих пор неизвестна), Джошуа — после битвы с Поветкиным.
«Я спокоен, с отличным настроением едем сражаться за звание чемпиона мира с молодым сильным боксером, — сказал Поветкин за несколько дней до поединка. — Это испытание, бой — всегда испытание. Мне уже 39, это бой за звание чемпиона мира, конечно, для меня он важен. Это, можно сказать, один из последних шансов стать чемпионом мира».
Владислав Жуков, Игорь Лазорин