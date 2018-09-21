Александр Поветкин: Джошуа заявил, что перешагнет через меня? В ринге посмотрим

Источник: РИА "Новости"

— Александр, уже в эту субботу у вас очень крутой бой. Какие мысли посещают вас перед поединком?

— Абсолютно спокоен, жду боя. А мысли лишь о том, чтобы выйти и красиво и достойно отбоксировать. Конечно, буду делать все для победы.

— После посещения «Уэмбли» признаюсь, что с трудом представляю, что будет твориться у вас внутри, когда вы выйдете в ринг на глазах у 80 тысяч человек, большинство из которых явно будут не на вашей стороне.

— Ничего страшного. В России болели бы за меня, а тут, естественно, против меня. Повторюсь, ничего страшного. А об агрессии со стороны болельщиков даже не задумывался.

— Джошуа себя тоже довольно уверенно ведет, часто улыбается.

— Джошуа — нормальный парень, он ведет себя достойно! Он олимпийский чемпион. А когда мы выйдем на ринг, то тогда уже разберемся. Это высокий и сильный боксер с хорошей любительской школой, с хорошим ударом. Против него нужно хорошо защищаться.

— Вы уже встречались глазами во время медиа-активностей. Что нового для себя узнали о британце?

— Повторюсь, это нормальный парень. Приятно, когда спортсмены, в частности боксеры, уважительно друг к другу относятся. А эта игра на публику… Русским людям это не присуще. Это однозначно. Энтони ведет себя достойно.

— При этом Джошуа однажды позволил себе неуважительное высказывание в ваш адрес. В конце июля британец в интервью ESPN заявил, что не акцентирует свое внимание на поединке с вами и больше ждет боя с американцем Деонтеем Уайлдером, а также отметил, что он «перешагнет» через вас.

— Посмотрим. Я спокойно к этому отношусь. Заявления делают многие, а как будет на самом деле — посмотрим.

— Сейчас вас ждет топовый бой. Того же статуса, что и в 2013-м, когда вы проиграли Владимиру Кличко. В сравнении с тем, что было тогда, сейчас боксер Поветкин — другой? Что-то изменилось помимо тренерского штаба?

— Много тактически прибавили, а также мощь и силу набрали. Сейчас я в любом случае другой. Я прибавил и в «физике», и в уверенности в себе.

— Не думаете, что Джошуа может скопировать манеру ведения боя Кличко?

— Джошуа — другой боксер. Не думаю, что он будет боксировать так, как Кличко. Но мы готовы к разным событиям. Мы проработали все: его действия в атаке, будет ли он «вязать», его действия вторым номером. Главное сейчас — все это выполнить.

— Глобально ваша подготовка к этому бою отличалась от подготовки к предыдущим поединкам?

— Глобально — нет. Просто шла работа над тактикой конкретно под Энтони. Мы знаем, что это сильный и молодой соперник. Мы прекрасно понимали, что нужно подойти к этому бою во всеоружии и хорошо сделать свою работу.

— Многие называют опыт вашим главным преимуществом.

— Об этом судить не мне.

— При этом у вас, в отличие от Джошуа, нет опыта проведения боев при 80 тысячах болельщиков.

— Да, он будет дома. Его здесь любят, публика будет на его стороне. Я к этому нормально отношусь и готов к этому. Мне всегда было легче боксировать заграницей. Это еще по любителям было. Я больше сосредотачивался, а дома стены давят. Например, выходить при атмосфере, как это было в Кардиффе во время боя с Дэвидом Прайсом, мне даже понравилось. Я спокойно отношусь к тому, что выйду перед такой публикой, которая будет не на моей стороне.

— Как планируете провести дни до боя?

— Мы каждый день бегаем по утрам, спокойно делаем «бой с тенью». А так — можно погулять в парке, с ребятами посмеяться. Можем и потанцевать (смеется).

— Думаете ли вы о том, что будет с вашей карьерой после этого боя?