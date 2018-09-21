«Я был шокирован». Бывший чемпион мира высказался о втором бое Головкин — «Канело»

Во-первых, он оказывал давление. В первом бою все говорили, что Головкин наступал, а «Канело» бегал. Теперь все получилось наоборот. Он был силен и у него хорошо получалось принять удары GGG. Независимо от того, что я говорю, бой вышел равным. GGG — отличный и мощный боец уровня pound-for-pound, но в конечном счете я считаю, что «Канело» победил.

Головкину уже 36 лет, и в некоторых раундах он смотрелся уставшим. Работа «Канело» по корпусу была очень «злой». Головкину тоже удавалось устроить «Канело» проблемы. Я считаю, что 12-й раунд был несомненно за ним, однако судьи отдали его Саулю. В целом это был великолепный бой, и «Канело» выиграл с преимуществом в 1−2 раунда. Если честно, то я был шокирован тем, что огромный процент людей отдает победу GGG. Некоторые выступают за ничью, и гораздо меньше тех, кто считает победителем «Канело». Абель Санчес и команда Головкина не жаловалась на решение судей. Они признали, что «Канело» выиграл, думаю, этого достаточно, — ответил Марес в интервью K.O. Artist Sports.