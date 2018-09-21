«Я был шокирован». Бывший чемпион мира высказался о втором бое Головкин — «Канело»
Мексиканский
Мексиканский
— Бой получился классным. Что касается решения судей, то с ним я полностью согласен. Я считаю, что «Канело» выиграл этот поединок.
Головкину уже 36 лет, и в некоторых раундах он смотрелся уставшим. Работа «Канело» по корпусу была очень «злой». Головкину тоже удавалось устроить «Канело» проблемы. Я считаю, что 12-й раунд был несомненно за ним, однако судьи отдали его Саулю. В целом это был великолепный бой, и «Канело» выиграл с преимуществом в 1−2 раунда. Если честно, то я был шокирован тем, что огромный процент людей отдает победу GGG. Некоторые выступают за ничью, и гораздо меньше тех, кто считает победителем «Канело». Абель Санчес и команда Головкина не жаловалась на решение судей. Они признали, что «Канело» выиграл, думаю, этого достаточно, — ответил Марес в интервью K.O. Artist Sports.