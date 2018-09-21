Екатеринбург готовится к очередному спортивному событию мирового уровня

Источник: РИА "Новости"

«Екатеринбург в очередной раз готовится доказать, что является одной из лучших в стране площадок для проведения спортивных событий самого высокого мирового уровня. Я напомню, в этом году мы с успехом провели игры чемпионата мира по футболу, международный турнир по дзюдо “Большой шлем”, командный Чемпионат Европы по дзюдо», — заявил министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

Зрителей турнира ждет сразу два главных и ярких поединка: бой в первом тяжелом весе между российским боксером Русланом Файфером и американцем Эндрю Табити за право стать обязательным претендентом на титул IBF, в легчайшем весе — бой за титул чемпиона мира WBO между россиянином Михаилом Алояном и действующим обладателем пояса южноафриканцем Золани Тете.

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В андеркарде четвертьфинала суперсерии WBSS выступят три боксера из Екатеринбурга — Юрий Кашинский, Евгений Тищенко, Магомед Курбанов.

Непобежденный Юрий Кашинский имеет в своем активе 16 побед, 15 из которых досрочные. В 2017 году он завоевал титул WBO Oriental и трижды успешно его защитил. В рейтинге IBF он занимает пятую строчку, в WBO — седьмую и 11-ю в WBA.

Магомед Курбанов также не имеет поражений. Из 15 побед, 11 — досрочных. В 2016 году Курбанов завоевал свой первый титул WBC Asian и после удачной защиты забрал еще несколько поясов — WBC Eurasia, WBO Youth, WBO Inter-Continental и WBO International. Сейчас он входит в топ-15 мировых рейтингов IBF, WBA и WBC.

Чемпион Олимпийских игр в Рио де Жанейро Евгений Тищенко начал свою профессиональную карьеру только в этом году, провел один бой и одержал досрочную победу техническим нокаутом над венесуэльцем Окандо.

Сейчас все трое проходят подготовку к предстоящим боям в Академии единоборств РМК в Екатеринбурге. Соперники боксеров определятся в ближайшее время.