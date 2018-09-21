Абель Санчес объяснил уход Головкина в раздевалку и отказ от интервью в ринге после боя с «Канело»

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Поединок проходил 15 сентября в Лас-Вегасе и завершился победой Альвареса решением большинства судей. Мексиканец отобрал у соперника титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO, но уже после боя лишился пояса IBO, так как не заплатил санкционный взнос.

После поединка Головкин решил не давать интервью и отправился в раздевалку. Для казахстанца это поражение стало первым в карьере, а после боя ему наложили шесть швов из-за рассечения.

По словам Санчеса, Головкин хотел дать Альваресу возможность насладиться своим моментом.

«Потому что … Большое празднование в ринге для «Канело». Геннадий дал знак мне и сказал: «Дайте ему его время. Это его момент». У нас будет время для интервью чуть позже. Он хотел позволить «Канело» насладиться этим моментом. Было сказано много горячих слов, были подняты некоторые темы, но нет никакой причины подавить этот момент, пусть это останется моментом для «Канело», — написал Санчес в сессии вопросов и ответов с пользователями Reddit.

Отметим, что Атлетическая комиссия Невады (NSAC) временно отстранила Головкина и Альвареса по медицинским причинам. Оба боксера после финального гонга обратились к врачам: казахстанцу наложили восемь швов, а мексиканцу — шесть.

После второго поединка и Головкин, и Альварес заявили о готовности провести третий бой. Его предварительную дату назвал Санчес, который намекнул, что казахстанец не выйдет на ринг в этом году.