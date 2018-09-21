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14:48 (мск), источник: Vesti.kz

Абель Санчес рассказал о первой реакции и словах Головкина после боя с «Канело»

Тренер Абель Санчес рассказал о первой реакции казахстанского подопечного Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) на поражение от мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (50−1−2, 34 КО).

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Поединок проходил 15 сентября в Лас-Вегасе и завершился победой Альвареса решением большинства судей. Мексиканец отобрал у соперника титулы чемпиона мира по версиям WBC, WBA (Super) и IBO, но уже после боя лишился пояса IBO, так как не заплатил санкционный взнос.

— Какими были первые слова GGG после того, как вы зашли в раздевалку?
— «Я не могу поверить, что мы проиграли. Я думаю, я выиграл». И я согласен с ним. Я тоже думаю, что мы выиграли, но мы не можем поменять решение судей. Однако мы считаем, что победили, и многие люди согласны с нами, — написал Санчес в сессии вопросов и ответов на Reddit.

Отметим, что Атлетическая комиссия Невады (NSAC) временно отстранила Головкина и Альвареса по медицинским причинам. Оба боксера после финального гонга обратились к врачам: казахстанцу наложили восемь швов, а мексиканцу — шесть.

После второго поединка и Головкин, и Альварес заявили о готовности провести третий бой. Его предварительную дату назвал Санчес, который намекнул, что казахстанец не выйдет на ринг в этом году.

Из-за первого поражения в карьере Головкин лишился лидерства в рейтинге лучших боксеров вне зависимости от веса (P4P), а Альварес вернулся в него после исключения из-за допингового скандала.

Абель Санчес рассказал о первой реакции и словах Головкина после боя с "Канело"
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