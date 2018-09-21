Джошуа оказался тяжелее Поветкина на 11,1 кг перед поединком в Лондоне

Александр Поветкин: Джошуа заявил, что перешагнет через меня? В ринге посмотрим

Поединок пройдет 22 сентября на стадионе «Уэмбли», который в этот день соберет порядка 80 тыс. зрителей. На кону боя будут стоять титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе.