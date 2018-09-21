«Нет дома и машины». Санчес рассказал неожиданные факты о жизни Головкина
Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес уверен, что для казахстанского боксера деньги не являются определяющим моментом, сообщает Sports.kz.
Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес уверен, что для казахстанского боксера деньги не являются определяющим моментом, сообщает Sports.kz.
— Геннадий всегда говорил, что бокс для него — это спорт, дело не в деньгах.
У него много денег, большие инвестиции, но он не владеет собственным автомобилем, собственным домом. Он делает инвестиции, так что с ним всё в порядке. Спортивный аспект куда важнее и мотивация для больших имен — вот, что важно, — сказал Санчес.
15 сентября Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) провел рематч с мексиканцем Саулем Альваресом (50−1−2, 34 КО) — этот бой завершился победой «Канело» решением большинства голосов судей. Первый поединок в прошлом году закончился скандальной ничьей.