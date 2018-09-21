«Нет дома и машины». Санчес рассказал неожиданные факты о жизни Головкина

— Геннадий всегда говорил, что бокс для него — это спорт, дело не в деньгах.

У него много денег, большие инвестиции, но он не владеет собственным автомобилем, собственным домом. Он делает инвестиции, так что с ним всё в порядке. Спортивный аспект куда важнее и мотивация для больших имен — вот, что важно, — сказал Санчес.