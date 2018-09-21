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16:08 (мск), источник: Sports.kz

«Нет дома и машины». Санчес рассказал неожиданные факты о жизни Головкина

Тренер Геннадия Головкина Абель Санчес уверен, что для казахстанского боксера деньги не являются определяющим моментом, сообщает Sports.kz.

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— Геннадий всегда говорил, что бокс для него — это спорт, дело не в деньгах.

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У него много денег, большие инвестиции, но он не владеет собственным автомобилем, собственным домом. Он делает инвестиции, так что с ним всё в порядке. Спортивный аспект куда важнее и мотивация для больших имен — вот, что важно, — сказал Санчес.

15 сентября Геннадий Головкин (38−1−1, 34 КО) провел рематч с мексиканцем Саулем Альваресом (50−1−2, 34 КО) — этот бой завершился победой «Канело» решением большинства голосов судей. Первый поединок в прошлом году закончился скандальной ничьей.

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