Легендарный комментатор назвал справедливый итог второго боя Головкина и «Канело»

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Их второй бой состоялся 15 сентября в Лас-Вегасе. По итогам 12 раундов судьи отдали победу Альваресу. Для Головкина это поражение стало первым в карьере.

«Это был великолепный бой. На мой взгляд, оба боксера показали свои умения и характер. Это был очень близкий поединок. Если говорить объективно, то победу можно было отдать любому из них, однако я увидел ничью.

Первую половину боя я занесу в актив «Канело», а вторая часть уже прошла при преимуществе Головкина. Я не считаю это решение ограблением, но справедливым итогом была бы ничья. Уверен, что их третий бой должен состоятся в следующем году. Это прибыльное дело, ведь объективно сильнейшего в их бою никто не увидел, — отметил Шеридан.

Отметим, что 74-летний Шеридан введен в Зал славы мирового бокса. В телеэфире он отработал более 10 тысяч часов, комментируя бои таких легендарных боксеров, как Мохаммед Али, Джо Фрейзер, Шугар Рэй Леонард, Роберт Дюран, Леннокс Льюис, Бернард Хопкинс и других.