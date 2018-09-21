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16:59 (мск), источник: Sports.kz

Тренер Головкина раскрыл его первые слова после поражения «Канело»

Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (38−1−1, 34 КО) Абель Санчес вспомнил реакцию и первые слова GGG после поражения от мексиканца Сауля Альвареса (50−1−2, 34 КО) в рематче, сообщает Sports.kz.

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— Первое, что Головкин сказал вам после боя, после того, как вы вернулись в раздевалку?

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— «Я не могу поверить, что мы проиграли. Я думал, я выиграл».

И я с ним согласен. Я тоже думал, что он выиграл. Но мы не можем изменить то, что постановили судьи. Но мы думаем, что мы выиграли, люди думают, что мы выиграли.

«Канело» победил Головкина решением большинства голосов судей: 115−113, 114−114, 115−113. Напомним, их первый бой в прошлом году также закончился неоднозначным результатом — ничьей: 118−110 в пользу «Канело», 114−114, 115−113 в пользу Головкина.

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