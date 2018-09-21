Тренер Головкина раскрыл его первые слова после поражения «Канело»

9 фотографий 9 фотографий 9 фотографий

— Первое, что Головкин сказал вам после боя, после того, как вы вернулись в раздевалку?

— «Я не могу поверить, что мы проиграли. Я думал, я выиграл».

И я с ним согласен. Я тоже думал, что он выиграл. Но мы не можем изменить то, что постановили судьи. Но мы думаем, что мы выиграли, люди думают, что мы выиграли.