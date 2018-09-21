Джошуа заявил, что абсолютно спокоен перед боем с Поветкиным

Поединок пройдет 22 сентября на стадионе «Уэмбли», который в этот день соберет порядка 80 тыс. зрителей. На кону боя будут стоять титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе.

«Я полностью спокоен. Роб [Маккрэкен] и другие тренеры говорят мне, что нет никакой необходимости в том, чтобы сильно волноваться, потому что приблизительно через пять лет я посмотрю назад и пойму, что это были мои лучшие годы в жизни. Надо этим просто наслаждаться», — сказал Джошуа.

«Физически я сильный парень, я знаю, как боксировать, это будет хороший бой. Но мне придется надеть танцевальные туфли, поскольку он [Поветкин] будет достаточно быстрым в этом поединке», — добавил он.