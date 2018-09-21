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18:46 (мск), источник: ТАСС

Джошуа заявил, что абсолютно спокоен перед боем с Поветкиным

ЛОНДОН, 21 сентября. /ТАСС/. Британец Энтони Джошуа полностью уверен в том, что ему по силам одержать победу в противостоянии с российским боксером Александром Поветкиным, поэтому предстоящий поединок у него не вызывает никаких опасений. Об этом олимпийский чемпион 2012 года заявил после церемонии взвешивания, которая показала, что британец на 11 кг тяжелее россиянина.

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Поединок пройдет 22 сентября на стадионе «Уэмбли», который в этот день соберет порядка 80 тыс. зрителей. На кону боя будут стоять титулы чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA, с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF) в супертяжелом весе.

«Я полностью спокоен. Роб [Маккрэкен] и другие тренеры говорят мне, что нет никакой необходимости в том, чтобы сильно волноваться, потому что приблизительно через пять лет я посмотрю назад и пойму, что это были мои лучшие годы в жизни. Надо этим просто наслаждаться», — сказал Джошуа.

«Физически я сильный парень, я знаю, как боксировать, это будет хороший бой. Но мне придется надеть танцевальные туфли, поскольку он [Поветкин] будет достаточно быстрым в этом поединке», — добавил он.

На счету 39-летнего Поветкина, который является олимпийским чемпионом 2004 года, 34 победы, 24 из которых он одержал нокаутом, одно поражение. В активе 28-летнего британского боксера, не потерпевшего ни одного поражения в карьере, 21 победа (20 — нокаутом).

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