Королевский дивизион. Что происходит с супертяжёлым весом?

Источник: РИА "Новости"

Супертяжёлая весовая категория пребывает в ожидании проведения боёв между своими лучшими действующими бойцами. Так 22 сентября в Лондоне британец Энтони Джошуа померится силами с россиянином Александром Поветкиным, а Деонтей Уайлдер планирует встретиться с Тайсоном Фьюри в декабре. Рассказываем о нынешнем положении дел в этом дивизионе мирового профи-бокса, проводим анализ и прогнозируем всплеск интереса к «королевскому» весу.

Недалёкое прошлое

После ухода с ринга бывших многолетних чемпионов мира украинцев Виталия и Владимира Кличко в самой престижной, иногда называемой «королевской», весовой категории супертяжей (свыше 200 фунтов или 90,719 кг) началась новая эпоха. Виталий ушёл ещё в 2013 году, а Владимир объявил о завершении своей боксёрской карьеры в августе прошлого года. Напоследок Кличко-младший попытался вернуть три из четырёх мировых титулов (WBA, IBF и IBO), которые были утеряны им ещё в июле 2015 года после поражения от британца Тайсона Фьюри, в бою с другим представителем Туманного Альбиона Энтони Джошуа.

Но в результате очень напряжённого и зрелищного противостояния, которое состоялось в апреле 2017 года и было признано многими ведущими мировыми боксёрскими периодическими изданиями лучшим боем года, Кличко потерпел досрочное поражение. И на матч-реванш против Джошуа 41-летний Владимир решил уже не выходить.

Таким образом, разлетевшиеся в стороны вследствие преждевременного выхода в отставку Тайсона Фьюри чемпионские пояса принялся собирать его соотечественник. Олимпийский чемпион 2012 года Джошуа очень резво и решительно ворвался в элиту профессионального бокса, попутно обретя огромную популярность среди британских фанатов. Сначала он в 2016 году отобрал мировой титул у американского чемпиона-однодневки Чарльза Мартина, затем, побив Кличко, стал обладателем сразу трёх чемпионских поясов. А 31 марта нынешнего года, одолев новозеландца Джозефа Паркера, присовокупил к ним ещё и титул WBO.

Оставшимся вакантным после ухода Виталия Кличко поясом чемпиона мира по версии WBC завладел сначала гаитянский канадец Бермейн Стиверн, а затем — победивший его американец Деонтей Уайлдер. Каждый из действующих чемпионов мира в супертяжёлом весе провёл уже по несколько защит звания чемпиона мира — Уайлдер — 7, а Джошуа — 5.

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margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/amdashy/?utm_source=ig_embed_loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> MARCUS JOSIAH</a> (@amdashy) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2017-04-30T04:50:43+00:00">29 Апр 2017 в 9:50 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Текущее двоевластие

Таким образом, на данное время в супертяжёлом дивизионе сложилось двоевластие. Но если к Джошуа, который проводил не только защиты своего чемпионского звания, а и объединительные поединки, вопросов относительно уровня битой им оппозиции почти не возникало, то Уайлдера за годы его чемпионства неоднократно обвиняли в избегании реально опасных соперников.

Но 3 марта нынешнего года он провёл поединок с высоко котирующимся, дотоле небитым кубинцем Луисом Ортисом. И в этой драматичной схватке, которая является одним из главных претендентов на звание лучшего боя этого года, Деонтей сумел показать не только характер и стойкость, побывав на грани досрочного поражения, но и сумел в итоге склонить чашу весов в свою пользу, нокаутировав опасного соперника в 10-м раунде.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bn1dJpZn6AS/?utm_source=ig_embed_loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bn1dJpZn6AS/?utm_source=ig_embed_loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/nukevideo/?utm_source=ig_embed_loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Viral Fights Boxing MMA</a> (@nukevideo) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-17T17:20:33+00:00">17 Сен 2018 в 10:20 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Мировые рейтинги

Если посмотреть на текущие топ-5 рейтингов супертяжей некоторых из самых известных боксёрских интернет-порталов, а заодно и взглянуть в целом на предполагаемую расстановку сил в этом дивизионе на нынешнее время, то можно сделать некоторые выводы:

The Ring Magazine

1. Энтони Джошуа

2. Деонтей Уайлдер

3. Александр Поветкин

4. Луис Ортис

5. Диллиан Уайт



ESPN.com

1. Энтони Джошуа

2. Деонтей Уайлдер

3. Александр Поветкин

4. Луис Ортис

5. Диллиан Уайт



Boxrec

1. Энтони Джошуа

2. Деонтей Уайлдер

3. Александр Поветкин

4. Тони Беллью

5. Тайсон Фьюри



Transnational Boxing Rankings Board

1. Энтони Джошуа

2. Деонтей Уайлдер

3. Диллиан Уайт

4. Луис Ортис

5. Александр Поветкин



World Boxing News

1. Энтони Джошуа

2. Деонтей Уайлдер

3. Тайсон Фьюри

4. Александр Поветкин

5. Кубрат Пулев.

Во-первых, сначала стоит констатировать, что оппоненты Джошуа и Уайлдера в их последних поединках были вполне достойными, поскольку и Паркер, и Ортис, действительно, признавались (да и сейчас признаются) многими специалистами, журналистами и простыми любителями бокса одними из лучших действующих супертяжей. Правда, после боя с Джошуа Паркер успел провести ещё один бой, по решению судей проиграв в конкурентной схватке ещё одному ныне топовому супертяжу — британцу Диллиану Уайту, и из-за этого выбыл из топ-5 рейтингов.

Во-вторых, несмотря на то, что Джошуа во всех приведённых рейтингах фигурирует под № 1, те ресурсы, которые отдельно определяют ещё и бесспорного чемпиона, этим званием британского мулата не наделяют. К примеру, журнал The Ring в феврале этого года отобрал по причине его длительной неактивности свой чемпионский пояс у Тайсона Фьюри, однако в то же время журналисты этого, самого авторитетного издания в мире бокса решили не выставлять его на кон в поединке Джошуа и Паркера. Они обосновали это решение тем, что пояс сильнейшего бойца должен разыгрываться между № 1 и № 2, а не между № 1 и № 3.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bn9omOKhf3o/?utm_source=ig_embed_loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bn9omOKhf3o/?utm_source=ig_embed_loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/bfo_boxing_/?utm_source=ig_embed_loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Boxing Fans Official????</a> (@bfo_boxing_) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-20T21:29:02+00:00">20 Сен 2018 в 2:29 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Шансы Поветкина

Многих отечественных любителей бокса интересуют прежде всего перспективы россиянина Александра Поветкина. Ввиду различных обстоятельств карьера Русского Витязя в профи-боксе сложилась не так, как хотелось бы многим его поклонникам. Александр уже 13 лет выступает на профи-ринге, но его высшим достижением пока является завоевание звания так называемого регулярного чемпиона мира WBA, которым он был на протяжении двух лет (в 2011—2013 годах).

При этом всё это время суперчемпионом (то есть полновесным чемпионом) мира по этой версии являлся Владимир Кличко. И сам Поветкин тогда всегда повторял, что ощущает себя не чемпионом, а претендентом на пояса Кличко, с которым он в итоге провёл бой в октябре 2013 года, уступив в нём единогласным решением судей.

И вот в уже весьма солидном по спортивным меркам возрасте (2 сентября ему исполнилось 39 лет) Поветкин готовится снова оспорить звание полноправного чемпиона мира сразу по нескольким версиям. Как известно, в последние годы на его пути к мировому тайтлшоту, от которого Александр находился в одном шаге, становились сначала «мельдониевая», а затем «остариновая» истории. Однако Поветкин и его команда во главе с промоутером Андреем Рябинским смогли довольно оперативно преодолеть эти неурядицы и снова сосредоточиться на чисто спортивной составляющей карьеры боксёра.

Как видно из приведённых выше рейтингов, Поветкин является единственным супертяжем, кроме Джошуа и Уайлдера, который входит в топ-5 всех пяти упомянутых авторитетных ресурсов. Таким образом, Александр объективно является одним из главных претендентов на мировые титулы. И, не договорившись о проведении объединительного боя с Уайлдером, команда Джошуа вынуждена была принять вызов Русского Витязя, который обладает статусом официального претендента на пояс чемпиона мира WBA.

Схватка между ними состоится уже в грядущий уик-энд на знаменитом лондонском стадионе «Уэмбли». Этот бой для Александра вполне может быть последним шансом обзавестись званием полновесного чемпиона мира, да ещё и сразу по нескольким версиям. И хотя в букмекерских конторах явным фаворитом схватки считается Джошуа (вероятность его победы оценивается в соотношении от 10 до 15 к 1), зная характер Поветкина, можно не сомневаться, что просто так победу молодой британской суперзвезде он не отдаст и будет во что бы то ни стало стремиться выиграть.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bn9Ie4WgJ-g/?utm_source=ig_embed_loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bn9Ie4WgJ-g/?utm_source=ig_embed_loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/theboxingrepublic/?utm_source=ig_embed_loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Joshua GGG Mayweather Boxing</a> (@theboxingrepublic) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-20T16:54:27+00:00">20 Сен 2018 в 9:54 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Фактор Фьюри

Также внимание специалистов и любителей бокса в последние месяцы было приковано к ещё одному процессу в супертяжёлом весе. А именно — к возвращению на ринг после более чем 2,5-летнего перерыва оставшегося теперь уже без единого из ранее завоёванных им пяти мировых титулов британца Тайсона Фьюри. По разным причинам Цыганский Король сначала не дал Владимиру Кличко возможность провести матч-реванш, а затем и вовсе объявил о завершении своей спортивной карьеры. Однако проблемы с наркотиками, допингом, ожирением и психикой не смогли помешать Фьюри вернуться на ринг.

Залогом этого камбэка стал и совсем ещё не старый для супертяжёлого веса возраст, и мотивация вернуть свои чемпионские пояса, доказав, что он всё ещё может являться лучшим действующим супертяжем мира. В итоге, сбросив несколько десятков килограммов лишнего веса, а также изменив тренерскую команду (в том числе и отказавшись от услуг своего прежнего тренера — родного дяди Питера Фьюри), в июне этого года Тайсон вернулся на ринг. Однако ни бой с албанцем Сефером Сефери, ни второй восстановительный поединок против итало-немца Франческо Пьянеты, состоявшийся в августе, пока не убедили боксёрскую общественность, что на ринге прежний Фьюри. Слишком много ещё видно в его физической форме и действиях «ржавчины».

Однако сам Тайсон вознамерился не откладывать дело повторного восхождения на трон в долгий ящик и хочет уже в нынешнем году доказать, что является сильнейшим супертяжем планеты. Когда стало окончательно ясно, что объединительной мегабой между Джошуа и Уайлдером в этом году организован не будет, команда Фьюри решила перехватить инициативу, решительно вступив в переговоры с представителями американского чемпиона.

Правда, после недавнего боя с Пьянетой появились слухи, что Тайсон может отказаться от намерения сразиться с Уайлдером в конце нынешнего года, взяв дополнительное время для возвращения былой оптимальной формы. Однако сам Фьюри заверяет, что, как и обещал, свой следующий бой проведёт против действующего чемпиона мира WBC.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnyEch7D45K/?utm_source=ig_embed_loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BnyEch7D45K/?utm_source=ig_embed_loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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Should be announced this week coming.! Really looking forward to being challenged by the best other than myself.! This is a dare to be great move by both fighters.????</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/gypsyking101/?utm_source=ig_embed_loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Tyson Fury</a> (@gypsyking101) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-16T09:41:29+00:00">16 Сен 2018 в 2:41 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Грядущее вторжение из крузервейта

Не стоит также забывать и о том, что в скором времени в категорию супертяжёлого веса может перейти ставший в июле абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик, который в финальном бою Всемирной Суперсерии одержал разгромную победу по очкам над дотоле небитым россиянином Муратом Гассиевым. Он сам и представители его команды постоянно заявляют о планах и намерениях уже в ближайшем будущем перебраться в супертяжёлый дивизион.

Однако сначала в ноябре Александр проведёт бой с бывшим чемпионом мира в первом тяжёлом весе британцем Тони Беллью, который свои последние два поединка провёл в рамках супертяжёлого веса против известного соотечественника Дэвида Хэя. Но ради того, чтобы попытаться обзавестись всеми мировыми титулами в первом тяжёлом весе, присутствующий в верхушках некоторых рейтингов супертяжёлого дивизиона Беллью снова опустится в рамки своей предыдущей весовой категории.

В случае победы над британцем, Усик, скорее всего, затем сразу же переберётся в супертяжи. И бой с таким соперником как Беллью станет для него неплохим мостиком для такого перехода. Несмотря на определённый недостаток габаритов, такой талантливый боксёр как Усик, безусловно, может претендовать на то, чтобы как минимум, внести дополнительную интригу в будущие разборки среди элитных супертяжей, а, как максимум, замахнуться на занимаемые позиции нынешних двухметровых гигантов-чемпионов.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BjAIYdiAG6x/?utm_source=ig_embed_loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BjAIYdiAG6x/?utm_source=ig_embed_loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от @<a href="https://www.instagram.com/klitschkopanettiere/?utm_source=ig_embed_loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> klitschkopanettiere</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-05-20T14:08:17+00:00">20 Май 2018 в 7:08 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Второй эшелон

В то же время есть в супертяжёлой весовой категории и не упомянутые выше бойцы, которые нацеливаются на завоевание мировых титулов. Кто-то из них это уже безуспешно делал ранее (Кубрат Пулев, Энди Руис, Хью Фьюри, Доминик Бризил, Брайант Дженнингс, Дерек Чисора, Карлос Такам), другие хотят попытаться это совершить в ближайшем будущем (Джаррелл Миллер, Диллиан Уайт, Адам Ковнацкий, Агит Кабайель), а некоторые пока считаются поднимающимися к вершинам проспектами (Дэниел Дюбуа, Тони Йока, Джо Джойс, Филипп Хргович, Сергей Кузьмин, Жанг Жилей, Богдан Дину, Александр Тесленко и другие).

Отдельно можно упомянуть и о титуле регулярного чемпиона WBA. В ноябре прошлого года этим не особо ценным поясом завладел сирийский немец Мануэль Чарр, одержавший в Германии победу по очкам над проживающим в Белоруссии россиянином Александром Устиновым. И теперь Чарр должен провести 29 сентября первую защиту этого формального (но не фактического) мирового титула в бою с пуэрто-американцем Фресом Окендо, персона которого за последние годы стала предметом насмешек у многих журналистов и любителей бокса из-за то, что, по воле руководства WBA, не проводя вот уже 4 года боёв, он всё ещё остаётся в статусе официального претендента на этот титул.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmwEVMCnwrT/?utm_source=ig_embed_loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmwEVMCnwrT/?utm_source=ig_embed_loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div><div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/fastfres/?utm_source=ig_embed_loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> ?? "Fast Fres" ??Oquendo ?</a> (@fastfres) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-21T18:30:37+00:00">21 Авг 2018 в 11:30 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Выводы и прогнозы

Итак, можно констатировать, что в нынешнем супертяжёлом весе сложилась весьма интересная и многогранная ситуация. Дивизион пребывает в процессе выявления единоличного правителя и ожидании проведения поединков непосредственно между своими нынешними лидерами. Процедура объединения титулов вскоре окажется на финишной прямой. Развитие предстоящих событий имеет несколько вариантов. Однако наиболее оптимальным и самым вероятным из них является сначала проведение поединков Джошуа — Поветкин и Уайлдер — Фьюри, а затем — в начале следующего года — настоящий мегабой между их победителями.

И здесь уже совершенно вторичным видится определение места проведения боя — будь то Великобритания или США. Это представляет важность только с финансовой точки зрения. С одной стороны, Штаты — это мекка бокса, и Джошуа, хоть никогда там и не дрался, но его чемпионские бои регулярно показывались на американском ТВ. С другой стороны, Уайлдер ещё не вырос в звезду PPV-трансляций, чтобы диктовать британцам условия относительно места проведения боя. А вот Джошуа уже успел обрести безумную популярность на родине. Он не только сумел собрать 90-тысячный стадион «Уэмбли» вместе с Владимиром Кличко, но и смог добиться почти 80-тысячной заполняемости стадиона «Миллениум» в столице Уэльса Кардиффе на проходной защите против француза Карлоса Такама.

Бой с Поветкиным Джошуа снова будет проводить на «Уэмбли». К тому же, трансляции боёв Джошуа демонстрируют очень хорошие показатели по системе PPV на британском канале Sky Box Office. Ну, а если Фьюри сподобится победить Уайлдера, то независимо от того, кто выиграет в бою Джошуа — Поветкин, объединительный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, скорее всего, пройдёт в Британии. Хотя не исключено, что в случае победы Поветкина в дело может вмешаться и Россия. Организация такого боя в Москве была бы, конечно, совершенно уникальным событием, за проведение которого, безусловно, российской стороне стоило бы побороться.

Ну, и в заключение хотелось бы выразить, скорее, даже не столько прогноз, сколько пожелание и надежду на то, что в первой половине следующего года многочисленные поклонники бокса наконец-то получат первого за длительное время абсолютного чемпиона мира в «королевской» весовой категории мирового профессионального бокса.