Королевский дивизион. Что происходит с супертяжёлым весом?

Супертяжёлая весовая категория пребывает в ожидании проведения боёв между своими лучшими действующими бойцами. Так 22 сентября в Лондоне британец Энтони Джошуа померится силами с россиянином Александром Поветкиным, а Деонтей Уайлдер планирует встретиться с Тайсоном Фьюри в декабре. Рассказываем о нынешнем положении дел в этом дивизионе мирового
После ухода с ринга бывших многолетних чемпионов мира украинцев Виталия и Владимира Кличко в самой престижной, иногда называемой «королевской», весовой категории супертяжей (свыше 200 фунтов или 90,719 кг) началась новая эпоха. Виталий ушёл ещё в 2013 году, а Владимир объявил о завершении своей боксёрской карьеры в августе прошлого года. Напоследок
Но в результате очень напряжённого и зрелищного противостояния, которое состоялось в апреле 2017 года и было признано многими ведущими мировыми боксёрскими периодическими изданиями лучшим боем года, Кличко потерпел досрочное поражение. И на
Таким образом, разлетевшиеся в стороны вследствие преждевременного выхода в отставку Тайсона Фьюри чемпионские пояса принялся собирать его соотечественник. Олимпийский чемпион 2012 года Джошуа очень резво и решительно ворвался в элиту профессионального бокса, попутно обретя огромную популярность среди британских фанатов. Сначала он в 2016 году отобрал мировой титул у американского
Оставшимся вакантным после ухода Виталия Кличко поясом чемпиона мира по версии WBC завладел сначала гаитянский канадец Бермейн Стиверн, а затем — победивший его американец Деонтей Уайлдер. Каждый из действующих чемпионов мира в супертяжёлом весе провёл уже по несколько защит звания чемпиона мира — Уайлдер — 7, а Джошуа — 5.
Таким образом, на данное время в супертяжёлом дивизионе сложилось двоевластие. Но если к Джошуа, который проводил не только защиты своего чемпионского звания, а и объединительные поединки, вопросов относительно уровня битой им оппозиции почти не возникало, то Уайлдера за годы его чемпионства неоднократно обвиняли в избегании реально опасных соперников.
Но 3 марта нынешнего года он провёл поединок с высоко котирующимся, дотоле небитым кубинцем Луисом Ортисом. И в этой драматичной схватке, которая является одним из главных претендентов на звание лучшего боя этого года, Деонтей сумел показать не только характер и стойкость, побывав на грани досрочного поражения, но и сумел в итоге склонить чашу весов в свою пользу, нокаутировав опасного соперника в 10-м раунде.
Если посмотреть на текущие топ-5 рейтингов супертяжей некоторых из самых известных боксёрских
The Ring Magazine
1. Энтони Джошуа
2. Деонтей Уайлдер
3. Александр Поветкин
4. Луис Ортис
5. Диллиан Уайт
ESPN.com
1. Энтони Джошуа
2. Деонтей Уайлдер
3. Александр Поветкин
4. Луис Ортис
5. Диллиан Уайт
Boxrec
1. Энтони Джошуа
2. Деонтей Уайлдер
3. Александр Поветкин
4. Тони Беллью
5. Тайсон Фьюри
Transnational Boxing Rankings Board
1. Энтони Джошуа
2. Деонтей Уайлдер
3. Диллиан Уайт
4. Луис Ортис
5. Александр Поветкин
World Boxing News
1. Энтони Джошуа
2. Деонтей Уайлдер
3. Тайсон Фьюри
4. Александр Поветкин
5. Кубрат Пулев.
Многих отечественных любителей бокса интересуют прежде всего перспективы россиянина Александра Поветкина. Ввиду различных обстоятельств карьера Русского Витязя в
При этом всё это время суперчемпионом (то есть полновесным чемпионом) мира по этой версии являлся Владимир Кличко. И сам Поветкин тогда всегда повторял, что ощущает себя не чемпионом, а претендентом на пояса Кличко, с которым он в итоге провёл бой в октябре 2013 года, уступив в нём единогласным решением судей.
И вот в уже весьма солидном по спортивным меркам возрасте (2 сентября ему исполнилось 39 лет) Поветкин готовится снова оспорить звание полноправного чемпиона мира сразу по нескольким версиям. Как известно, в последние годы на его пути к мировому тайтлшоту, от которого Александр находился в одном шаге, становились сначала «мельдониевая», а затем «остариновая» истории. Однако Поветкин и его команда во главе с промоутером Андреем Рябинским смогли довольно оперативно преодолеть эти неурядицы и снова сосредоточиться на чисто спортивной составляющей карьеры боксёра.
Как видно из приведённых выше рейтингов, Поветкин является единственным супертяжем, кроме Джошуа и Уайлдера, который входит в топ-5 всех пяти упомянутых авторитетных ресурсов. Таким образом, Александр объективно является одним из главных претендентов на мировые титулы. И, не договорившись о проведении объединительного боя с Уайлдером, команда Джошуа вынуждена была принять вызов Русского Витязя, который обладает статусом официального претендента на пояс чемпиона мира WBA.
Схватка между ними состоится уже в грядущий
Также внимание специалистов и любителей бокса в последние месяцы было приковано к ещё одному процессу в супертяжёлом весе. А именно — к возвращению на ринг после более чем 2,5-летнего перерыва оставшегося теперь уже без единого из ранее завоёванных им пяти мировых титулов британца Тайсона Фьюри. По разным причинам Цыганский Король сначала не дал Владимиру Кличко возможность провести
Залогом этого камбэка стал и совсем ещё не старый для супертяжёлого веса возраст, и мотивация вернуть свои чемпионские пояса, доказав, что он всё ещё может являться лучшим действующим супертяжем мира. В итоге, сбросив несколько десятков килограммов лишнего веса, а также изменив тренерскую команду (в том числе и отказавшись от услуг своего прежнего тренера — родного дяди Питера Фьюри), в июне этого года Тайсон вернулся на ринг. Однако ни бой с албанцем Сефером Сефери, ни второй восстановительный поединок против
Однако сам Тайсон вознамерился не откладывать дело повторного восхождения на трон в долгий ящик и хочет уже в нынешнем году доказать, что является сильнейшим супертяжем планеты. Когда стало окончательно ясно, что объединительной мегабой между Джошуа и Уайлдером в этом году организован не будет, команда Фьюри решила перехватить инициативу, решительно вступив в переговоры с представителями американского чемпиона.
Правда, после недавнего боя с Пьянетой появились слухи, что Тайсон может отказаться от намерения сразиться с Уайлдером в конце нынешнего года, взяв дополнительное время для возвращения былой оптимальной формы. Однако сам Фьюри заверяет, что, как и обещал, свой следующий бой проведёт против действующего чемпиона мира WBC.
Не стоит также забывать и о том, что в скором времени в категорию супертяжёлого веса может перейти ставший в июле абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе украинец Александр Усик, который в финальном бою Всемирной Суперсерии одержал разгромную победу по очкам над дотоле небитым россиянином Муратом Гассиевым. Он сам и представители его команды постоянно заявляют о планах и намерениях уже в ближайшем будущем перебраться в супертяжёлый дивизион.
Однако сначала в ноябре Александр проведёт бой с бывшим чемпионом мира в первом тяжёлом весе британцем Тони Беллью, который свои последние два поединка провёл в рамках супертяжёлого веса против известного соотечественника Дэвида Хэя. Но ради того, чтобы попытаться обзавестись всеми мировыми титулами в первом тяжёлом весе, присутствующий в верхушках некоторых рейтингов супертяжёлого дивизиона Беллью снова опустится в рамки своей предыдущей весовой категории.
В случае победы над британцем, Усик, скорее всего, затем сразу же переберётся в супертяжи. И бой с таким соперником как Беллью станет для него неплохим мостиком для такого перехода. Несмотря на определённый недостаток габаритов, такой талантливый боксёр как Усик, безусловно, может претендовать на то, чтобы как минимум, внести дополнительную интригу в будущие разборки среди элитных супертяжей, а, как максимум, замахнуться на занимаемые позиции нынешних двухметровых
В то же время есть в супертяжёлой весовой категории и не упомянутые выше бойцы, которые нацеливаются на завоевание мировых титулов.
Отдельно можно упомянуть и о титуле регулярного чемпиона WBA. В ноябре прошлого года этим не особо ценным поясом завладел сирийский немец Мануэль Чарр, одержавший в Германии победу по очкам над проживающим в Белоруссии россиянином Александром Устиновым. И теперь Чарр должен провести 29 сентября первую защиту этого формального (но не фактического) мирового титула в бою с
Итак, можно констатировать, что в нынешнем супертяжёлом весе сложилась весьма интересная и многогранная ситуация. Дивизион пребывает в процессе выявления единоличного правителя и ожидании проведения поединков непосредственно между своими нынешними лидерами. Процедура объединения титулов вскоре окажется на финишной прямой. Развитие предстоящих событий имеет несколько вариантов. Однако наиболее оптимальным и самым вероятным из них является сначала проведение поединков Джошуа — Поветкин и Уайлдер — Фьюри, а затем — в начале следующего года — настоящий мегабой между их победителями.
И здесь уже совершенно вторичным видится определение места проведения боя — будь то Великобритания или США. Это представляет важность только с финансовой точки зрения. С одной стороны, Штаты — это мекка бокса, и Джошуа, хоть никогда там и не дрался, но его чемпионские бои регулярно показывались на американском ТВ. С другой стороны, Уайлдер ещё не вырос в звезду
Бой с Поветкиным Джошуа снова будет проводить на «Уэмбли». К тому же, трансляции боёв Джошуа демонстрируют очень хорошие показатели по системе PPV на британском канале Sky Box Office. Ну, а если Фьюри сподобится победить Уайлдера, то независимо от того, кто выиграет в бою Джошуа — Поветкин, объединительный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе, скорее всего, пройдёт в Британии. Хотя не исключено, что в случае победы Поветкина в дело может вмешаться и Россия. Организация такого боя в Москве была бы, конечно, совершенно уникальным событием, за проведение которого, безусловно, российской стороне стоило бы побороться.
Ну, и в заключение хотелось бы выразить, скорее, даже не столько прогноз, сколько пожелание и надежду на то, что в первой половине следующего года многочисленные поклонники бокса