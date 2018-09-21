«Величие GGG не угасло с потерей титулов». Промоутер готов предложить Головкину громкий бой в Азии

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Глава японской промоутерской компании Teiken Boxing Акихико Хонда считает, что поединок Головкин — Мурата по силам устроить в 2019 году в Токио. Лучшим местом проведения он считает бой на арене Tokyo Dome — она стала культовой после поражения Майка Тайсона от Бастера Дугласа, которое неофициально считается величайшей сенсацией в истории бокса.

Планы Головкина на 2019 год зависят от возможного третьего боя с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (50−1−2, 34 КО). Их первый поединок в сентябре 2017 года завершился ничьей, а спустя год решением большинства судей победил Альварес, который нанес Головкину первое поражение в карьере и отобрал у него титулы WBC, WBA (Super) и IBO, но лишился последнего из-за отказа платить санкционный взнос.

«Хонда подчеркивает, что величие Головкина, который восемь лет был чемпионом мира, не угасло с потерей титулом. Он повторяет, что бой Мурата — Головкин вызовет небывалый ажиотаж в Японии. Казалось, что на его энтузиазме скажется поражение Головкина от Альвареса, но ничего подобного», — пишет Nofight.com.

Отметим, что следующий бой Мурата проведет на арене Park Theater в Лас-Вегасе, а соперником будет обязательный претендент на его титул — американец Роб Брант (23−1, 16 КО).

Ранее о планах организовать бой Головкин — Мурата заявлял глава компании Top Rank Боб Арум, который также является одним из промоутеров японца. В апреле 2018 года промоутер казахстанца Том Леффлер также не исключал проведение этого поединка в будущем.

В 2014 году Мурата был одним из спарринг-партнеров Головкина. Японец помогал казахстанцу готовиться к бою против австралийца Дэниэла Гила, который GGG выиграл техническим нокаутом в третьем раунде.