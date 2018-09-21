Владимир Кличко: Вернусь ли я в ринг? Не буду говорить «нет, ни в коем случае»

«Думаю, что сейчас нет смысла говорить о возобновлении карьеры, поскольку на данном этапе моей жизни у меня много забот. Вне спорта жизнь оказалась ещё более насыщенной, чем в спорте. Вернусь ли я в ринг? Не буду говорить “нет, ни в коем случае”. Кто знает, что произойдёт, в будущее никто не может заглядывать. Но на данном этапе я доволен тем, что я закончил карьеру и тем, как я её завершил. Но решение об окончании карьеры было очень сложным», — рассказал Кличко в интервью, размещённом на YouTube-канале Boxing.ua.