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22:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Владимир Кличко: Вернусь ли я в ринг? Не буду говорить «нет, ни в коем случае»

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Владимир Кличко не стал окончательно исключать вариант с возобновлением карьеры, но признался, что на данный момент он не строит таких планов.

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Источник: AP 2018

«Думаю, что сейчас нет смысла говорить о возобновлении карьеры, поскольку на данном этапе моей жизни у меня много забот. Вне спорта жизнь оказалась ещё более насыщенной, чем в спорте. Вернусь ли я в ринг? Не буду говорить “нет, ни в коем случае”. Кто знает, что произойдёт, в будущее никто не может заглядывать. Но на данном этапе я доволен тем, что я закончил карьеру и тем, как я её завершил. Но решение об окончании карьеры было очень сложным», — рассказал Кличко в интервью, размещённом на YouTube-канале Boxing.ua.

Последний поединок на профессиональном ринге Кличко-младший провёл в апреле 2017 года, досрочно уступив Энтони Джошуа.

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