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01:38 (мск), источник: ТАСС

Поветкин проведет поединок с Джошуа за три титула чемпиона мира по боксу

ЛОНДОН, 22 сентября. /ТАСС/. Бывший регулярный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин проведет поединок с британцем Энтони Джошуа, который владеет тремя титулами чемпиона мира по престижным версиям. 12-раундовый бой пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

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На кону поединка будут принадлежащие Джошуа титулы чемпиона мира по версиям WBA (с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

Для 39-летнего Поветкина предстоящий поединок станет одной из последних в карьере возможностей вернуть титул чемпиона мира, с которым он расстался в 2013 году. Тогда россиянин проиграл украинцу Владимиру Кличко по очкам, четырежды побывав в нокдауне. Путь к возвращению пояса занял у него пять лет.

Сначала у Поветкина сорвался поединок с чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американцем Деонтеем Уайлдером, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония. Затем был отменен бой за звание временного чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном в Екатеринбурге из-за положительной допинг-пробы на остарин. Тогда, в декабре 2016 года, россиянин все-таки вышел на ринг против француза Жоанна Дюопа и нокаутировал его в шестом раунде, но бой не был титульным.

Поветкин в прошлом году был оправдан по делу об употреблении допинга, все престижные организации вернули его в свои рейтинги и разрешили боксировать в поединках под своей эгидой. Россиянин сначала выиграл по очкам у украинца Андрея Руденко, а затем — у румына Кристиана Хаммера. Благодаря последней победе Поветкин завоевал звание обязательного претендента на титул суперчемпиона мира WBA, который принадлежит Джошуа.

Россиянин подтвердил это право в марте нынешнего года, победив в Кардиффе британца Дэвида Прайса в пятом раунде. При этом Поветкин сам оказался в нокдауне в третьем раунде.

Есть ли шансы у Поветкина?

Джошуа в шестой раз проведет защиту титула чемпиона мира IBF, в третий — WBA и в первый — WBO. Первый пояс он завоевал в 2016 году, выиграв у американца Чарльза Мартина нокаутом во втором раунде, второй — в 2017-м, победив украинца Владимира Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, третий — в прошлом поединке в марте этого года благодаря победе над новозеландцем Джозефом Паркером по очкам. В поединке с Поветкиным британец проведет обязательную защиту WBA и добровольную — для остальных поясов.

Британец является безоговорочным фаворитом предстоящего поединка, а основной вопрос вызывает метод достижения итогового результата — досрочно или по очкам. С одной стороны, Поветкин на 11 лет старше соперника, уступает ему в росте 10 см и размахе рук почти 20 см, а в последних поединках на его состоянии сказывалась физическая усталость. Россиянин очень невыразительно провел бои с Руденко и Хаммером, выиграв только по очкам, а в поединке с Прайсом побывал в нокдауне.

С другой стороны, Джошуа после боя с Кличко как бы «заразился» его манерой ведения боя. Следующие поединки британец провел в осторожном, тактическом ключе, забыв про свой фирменный атакующий стиль. А в прошлом бою впервые не сумел победить досрочно, прервав серию из 20 нокаутов.

К тому же британец в случае победы над Поветкиным может встретиться с чемпионом мира по недостающей у него версии — Всемирного боксерского совета (WBC) — Уайлдером, с которым они очень долго договариваются о поединке, но сейчас близки к подписанию контракта. И не исключено, что в бою с Поветкиным Джошуа будет беречь себя, чтобы не получить травму и не отсрочить или не отменить долгожданный бой с Уайлдером. Таким образом, поединок Джошуа — Поветкин вряд ли завершится в первой половине боя. Скорее всего, это произойдет в поздних раундах, когда Поветкин уже устанет и будет тяжеловатым в движениях, или британец победит по очкам.

В послужном списке 39-летнего Поветкина — 34 победы (24 нокаутом), 1 поражение, у 28-летнего Джошуа — 21 победа (20 нокаутом), ни одного поражения.

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