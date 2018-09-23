Поветкин не сумел завоевать три титула чемпиона мира по боксу, уступив Джошуа

Текущие события
Футбол. Зарубежный
22.09
Реал1
Эспаньол0
Футбол. Зарубежный
22.09
Сампдория0
Интер1
Футбол. Зарубежный
22.09
Анже0
Тулуза0
Футбол. Зарубежный
22.09
Монпелье1
Ницца0
Футбол. Зарубежный
22.09
Реймс0
Дижон0
Футбол. Зарубежный
22.09
Сент-Этьен2
Кан1
Футбол. Зарубежный
22.09
Страсбур3
Амьен1
Футбол. Зарубежный
22.09
Брайтон & Хоув1
Тоттенхэм Хотспур2
Футбол. Зарубежный
22.09
Арсенал К1
Олимпик Д3
Футбол. Зарубежный
22.09
Шальке-040
Бавария2
Футбол. Зарубежный
22.09
Хетафе0
Атлетико2
Футбол. Премьер-лига
22.09
Ростов0
Уфа0
Футбол. Премьер-лига
22.09
Ахмат1
Оренбург1
Футбол. Зарубежный
22.09
Фиорентина3
СПАЛ0
Футбол. Зарубежный
22.09
Лилль2
Нант1
Футбол. Зарубежный
22.09
Сельта3
Вальядолид3
Футбол. Зарубежный
22.09
Эйбар1
Леганес0
Хоккей. КХЛ
22.09
Авангард4
Куньлунь2
Хоккей. КХЛ
22.09
Локомотив0
СКА2
Хоккей. КХЛ
22.09
Северсталь2
Витязь1
Хоккей. КХЛ
22.09
ХК Динамо5
Динамо Мн2
Футбол. Зарубежный
22.09
Бернли4
Борнмут0
Футбол. Зарубежный
22.09
Кардифф Сити0
Манчестер Сити5
Футбол. Зарубежный
22.09
Кристал Пэлас0
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
22.09
Лестер3
Хаддерсфилд1
Футбол. Зарубежный
22.09
Ливерпуль3
Саутгемптон0
Футбол. Зарубежный
22.09
Манчестер Юнайтед1
Вулверхэмптон Уондерерс1
Футбол. Зарубежный
22.09
Львов1
Карпаты1
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч
Сибирь
Футбол. Премьер-лига
22.09
Арсенал Т2
Рубин2
Футбол. Зарубежный
22.09
Хоффенхайм1
Боруссия Д1
Футбол. Зарубежный
22.09
Герта4
Боруссия М2
Футбол. Зарубежный
22.09
Аугсбург2
Вердер3
Футбол. Зарубежный
22.09
Вольфсбург1
Фрайбург3
Футбол. Зарубежный
22.09
Нюрнберг2
Ганновер-960
Футбол. Зарубежный
22.09
Парма2
Кальяри0
Хоккей. КХЛ
22.09
Салават Юлаев7
Барыс3
Футбол. Зарубежный
22.09
Фулхэм1
Уотфорд1
Футбол. Премьер-лига
22.09
Динамо0
Анжи1
Футбол. Зарубежный
22.09
Мариуполь1
Александрия0
Футбол. Зарубежный
22.09
Райо Вальекано1
Алавес5
Футбол. Первый дивизион
13:00
Томь
Чертаново
Футбол. Зарубежный
13:00
Леванте
Севилья
Футбол. Премьер-лига
22.09
Енисей1
Урал2
Все события
Фоторепортажи
30Пилипчук вернулся на «Спартак» и победил с «Ахматом»
8«Локомотив» стартовал с поражения в Лиге чемпионов
00:59 (мск), источник: ТАСС

Поветкин не сумел завоевать три титула чемпиона мира по боксу, уступив Джошуа

ЛОНДОН, 23 сентября. /ТАСС/. Бывший регулярный чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе россиянин Александр Поветкин не сумел завоевать три титула чемпиона мира по престижным версиям. В 12-раундовом поединке, прошедшем в Лондоне на стадионе «Уэмбли», он проиграл британцу Энтони Джошуа нокаутом в 7-м раунде.

Наверх
Источник: Reuters

На кону поединка стояли принадлежащие Джошуа титулы чемпиона мира по версиям WBA (с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

В послужном списке Поветкина — 34 победы (24 нокаутом), 2 поражения. 39-летний Поветкин не сумел вернуть звание чемпиона мира, с которым он расстался в 2013 году. Тогда россиянин проиграл украинцу Владимиру Кличко по очкам, четырежды побывав в нокдауне. Следующего шанса побороться за титул Поветкину пришлось ждать пять лет.

Сначала у Поветкина сорвался поединок с чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американцем Деонтеем Уайлдером, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония. Затем был отменен бой за звание временного чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном в Екатеринбурге из-за положительной допинг-пробы на остарин. Тогда, в декабре 2016 года, россиянин все-таки вышел на ринг против француза Жоанна Дюопа и нокаутировал его в шестом раунде, но бой не был титульным.

Читайте также
Королевский дивизион. Что происходит с супертяжёлым весом?

Поветкин в прошлом году был оправдан по делу об употреблении допинга, все престижные организации вернули его в свои рейтинги и разрешили боксировать в поединках под своей эгидой. Россиянин сначала выиграл по очкам у украинца Андрея Руденко, затем — у румына Кристиана Хаммера. Благодаря последней победе Поветкин завоевал звание обязательного претендента на титул суперчемпиона мира WBA, который принадлежит Джошуа.

Россиянин подтвердил это право в марте нынешнего года, победив в Кардиффе британца Дэвида Прайса в пятом раунде. При этом Поветкин сам оказался в нокдауне в третьем раунде.

Обидчик Кличко по-прежнему без поражений

Джошуа в шестой раз защитил титул чемпиона мира IBF, в третий — WBA и в первый — WBO. Первый пояс он завоевал в 2016 году, выиграв у американца Чарльза Мартина нокаутом во втором раунде, второй — в 2017-м, победив Владимира Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, третий — в прошлом поединке в марте этого года благодаря победе над новозеландцем Джозефом Паркером по очкам. В поединке с Поветкиным британец провел обязательную защиту WBA и добровольную — остальных поясов.

В активе 28-летнего Джошуа теперь 22 победы (21 нокаутом), ни одного поражения.

 Россиянина гарантированно накажут, но как — пока вопрос
"Резать мясо". Как отстраняли капитанов "Спартака"
Дерби, которое решит всe
«Лодочка» для Квартальнова. Как СКА выиграл у «Локомотива»
«Арсенал» и «Рубин» выдали один из лучших матчей сезона
Российские волейболисты обыграли итальянцев на чемпионате мира
«Реал Мадрид» вышел на первое место в чемпионате Испании
Ничейный вирус команды Карпина. «Ростов» и «Уфа» разошлись миром
Портцлайн: Панарин хочет перейти в «Рейнджерс»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь