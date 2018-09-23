Поветкин не сумел завоевать три титула чемпиона мира по боксу, уступив Джошуа

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На кону поединка стояли принадлежащие Джошуа титулы чемпиона мира по версиям WBA (с приставкой «супер»), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF).

В послужном списке Поветкина — 34 победы (24 нокаутом), 2 поражения. 39-летний Поветкин не сумел вернуть звание чемпиона мира, с которым он расстался в 2013 году. Тогда россиянин проиграл украинцу Владимиру Кличко по очкам, четырежды побывав в нокдауне. Следующего шанса побороться за титул Поветкину пришлось ждать пять лет.

Сначала у Поветкина сорвался поединок с чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) американцем Деонтеем Уайлдером, поскольку в организме российского спортсмена были найдены следы мельдония. Затем был отменен бой за звание временного чемпиона мира WBC с канадцем Бермейном Стиверном в Екатеринбурге из-за положительной допинг-пробы на остарин. Тогда, в декабре 2016 года, россиянин все-таки вышел на ринг против француза Жоанна Дюопа и нокаутировал его в шестом раунде, но бой не был титульным.

Поветкин в прошлом году был оправдан по делу об употреблении допинга, все престижные организации вернули его в свои рейтинги и разрешили боксировать в поединках под своей эгидой. Россиянин сначала выиграл по очкам у украинца Андрея Руденко, затем — у румына Кристиана Хаммера. Благодаря последней победе Поветкин завоевал звание обязательного претендента на титул суперчемпиона мира WBA, который принадлежит Джошуа.

Россиянин подтвердил это право в марте нынешнего года, победив в Кардиффе британца Дэвида Прайса в пятом раунде. При этом Поветкин сам оказался в нокдауне в третьем раунде.

Обидчик Кличко по-прежнему без поражений

Джошуа в шестой раз защитил титул чемпиона мира IBF, в третий — WBA и в первый — WBO. Первый пояс он завоевал в 2016 году, выиграв у американца Чарльза Мартина нокаутом во втором раунде, второй — в 2017-м, победив Владимира Кличко техническим нокаутом в 11-м раунде, третий — в прошлом поединке в марте этого года благодаря победе над новозеландцем Джозефом Паркером по очкам. В поединке с Поветкиным британец провел обязательную защиту WBA и добровольную — остальных поясов.