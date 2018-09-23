Пал смертью храбрых. Как Джошуа нокаутировал Поветкина
Александр Поветкин смело и успешно начал бой с чемпионом мира по трем версиям Энтони Джошуа, но проиграл нокаутом в седьмом раунде.
Александр Поветкин смело и успешно начал бой с чемпионом мира по трем версиям Энтони Джошуа, но проиграл нокаутом в седьмом раунде.
Бой Энтони Джошуа и Александра Поветкина — всего второй случай в истории мирового
Начинался вечер с выступления другого российского тяжеловеса Сергея Кузьмина. Непобежденный клиент промоутерской компании «Мир бокса» встречался с хорошо знакомым Поветкину соперником, призером Олимпиады из Великобритании Дэвидом Прайсом. После пяти поражений нокаутами у Прайса сложилась репутация пробитого боксера, однако, как показал бой с Александром, он
В
Менди даже не пытался изменить явно проигрышный ход боя, продолжая принимать на защиту десятки ударов и ничего не выбрасывая в ответ. Британец встречал его сериями, а если не мог этого сделать, то вовремя клинчевал. В то же время ему не хватало ударной мощи, чтобы как следует потрясти француза. У Менди
В заключительных трех раундах Кэмбелл стал подавать признаки усталости и чаще опускать руки, но француз не мог этим воспользоваться. Он откровенно гонялся за своим визави, но так и не мог как следует попасть, а после каждой серии захлебывался и останавливался. Кэмбелл взял реванш единогласным судейским решением, убедительно выиграв бой на тихой волне, но не показал себя как соперник, равный Гарсии или присутствовавшему в зале Василию Ломаченко.
К главному событию вечера переполненный «Уэмбли» уже сиял огнями как ночной Новый Арбат. Поветкин вышел с привычным спокойствием под привычную композицию «Русь» и ничуть не был смущен массовой поддержкой соперника. Первый раунд он провел очень осторожно, стараясь много работать корпусом и уходить от опасных атак британца, а уже в концовке пробил отличную двойку с акцентом на правый боковой, от которого Джошуа болтануло.
Джошуа гораздо активнее провел третью трехминутку, однако от большинства его атак Поветкин уходил корпусом и совершил пару кавалерийских наскоков, которые чемпион прекрасно видел и контролировал. Он стремился вытащить россиянина на себя и хорошо встретить. После спокойного раунда боксеры обменялись точными попаданиями, после которых у Поветкина оказалась рассечена бровь. Джошуа, явно волновавшийся в начале боя, постепенно подстроился под соперника и стал чаще доставать его передней рукой.
Поветкин наоборот закрепостился и больше заряжался на один разовый удар. В пятом раунде у него снова стали получаться атаки правыми боковыми и прошел сдвоеннный джеб. Джошуа предпочитал уходить с линии огня и не ввязываться в размен. В шестом раунде Джошуа наконец стал атаковать сериями, но большинство его выстрелов пришлись в молоко. Зато Поветкин отлично сократил дистанцию и попал правым апперкотом. Маятник снова качнулся в сторону Александра, но совершающий гораздо больше движений россиянин начал подавать первые признаки усталости.
Проявлялось это в том, что Александр бросался вперед с одним ударом, а Джошуа потряс его тяжелейшим правым прямым. Поветкин поплыл, а британец бросился добивать его, включив свой инстинкт убийцы. Завершилось все это тяжелейшим нокдауном, встав после которого Поветкин был уже не боец. Джошуа коршуном набросился на него с градом ударов, после чего рефери прекратил одностороннее избиение.
Джошуа оказался более терпеливым бойцом, который сумел измотать более возрастного соперника и уже потом включил свою ударную мощь. Поветкин же сделав ставку на