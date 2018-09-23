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01:33 (мск), источник: Советский спорт

Пал смертью храбрых. Как Джошуа нокаутировал Поветкина

Александр Поветкин смело и успешно начал бой с чемпионом мира по трем версиям Энтони Джошуа, но проиграл нокаутом в седьмом раунде.

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Исторические параллели

Бой Энтони Джошуа и Александра Поветкина — всего второй случай в истории мирового профи-бокса, когда два олимпийских чемпиона в супертяжелом весе оспаривали статус лучшего из лучших. Впервые это было пять лет назад, когда тот же Поветкин в Москве уступил по очкам украинцу Владимиру Кличко. Эти два поединка роднил не только ранг соперников. Александр снова выходил на бой в статусе явного андердога, против более высокого длиннорукого и титулованного оппонента, которому помимо трех главных поясов принадлежал негласный титул лучшего по версии журнала The Ring. Разница была лишь в том, что для Поветкина этот шанс стать лучшим был, наверняка, последним в карьере.

Начинался вечер с выступления другого российского тяжеловеса Сергея Кузьмина. Непобежденный клиент промоутерской компании «Мир бокса» встречался с хорошо знакомым Поветкину соперником, призером Олимпиады из Великобритании Дэвидом Прайсом. После пяти поражений нокаутами у Прайса сложилась репутация пробитого боксера, однако, как показал бой с Александром, он по-прежнему обладал серьезным ударом и был достаточно опасен. Однако поединок получился недолгим. Кузьмин уверенно выиграл первые четыре раунда, после чего Прайс отказался от продолжения боя из-за травмы руки. Кузьмин расправился с этим соперником даже быстрее Поветкина и стал обладателем интерконтинентального пояса WBA. С учетом дефицита российских тяжеловесов именно Кузьмину предстоит принять у Поветкина эстафету в качестве главной нашей надежды в этом дивизионе.

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Ожидаемый реванш

В со-главном бою вечера британский легковес и еще один олимпийский чемпион Люк Кэмбелл пытался взять реванш у француза Ивана Менди и получить шанс на еще один титульный поединок с Майки Гарсией за пояс WBC. Левша Кэмбелл сразу отдал сопернику ринговое пространство, и сделал ставку на движение и контратаки. Менди, в первом бою отправивший соперника в нокдаун, явно делал ставку на ударную мощь и физическую подготовку. К четвертому раунду преимущество Кэмбелла за счет ударов по корпусу стало отчетливо заметным, в то время как его соперник пер вперед без ударов с упорством бульдозера. В четвертом раунде Кэмбелл пару раз хорошо попал и вразрез в голову.

Менди даже не пытался изменить явно проигрышный ход боя, продолжая принимать на защиту десятки ударов и ничего не выбрасывая в ответ. Британец встречал его сериями, а если не мог этого сделать, то вовремя клинчевал. В то же время ему не хватало ударной мощи, чтобы как следует потрясти француза. У Менди лаки-панч постепенно стал единственным шансом одержать победу. С девятого раунда Менди попытался взвинтить темп и наконец стал активнее выбрасывать удары, но постепенно все вернулось на круги своя.

В заключительных трех раундах Кэмбелл стал подавать признаки усталости и чаще опускать руки, но француз не мог этим воспользоваться. Он откровенно гонялся за своим визави, но так и не мог как следует попасть, а после каждой серии захлебывался и останавливался. Кэмбелл взял реванш единогласным судейским решением, убедительно выиграв бой на тихой волне, но не показал себя как соперник, равный Гарсии или присутствовавшему в зале Василию Ломаченко.

Блиц-криг Поветкина потряс Джошуа

К главному событию вечера переполненный «Уэмбли» уже сиял огнями как ночной Новый Арбат. Поветкин вышел с привычным спокойствием под привычную композицию «Русь» и ничуть не был смущен массовой поддержкой соперника. Первый раунд он провел очень осторожно, стараясь много работать корпусом и уходить от опасных атак британца, а уже в концовке пробил отличную двойку с акцентом на правый боковой, от которого Джошуа болтануло. Все-таки британец — не Кличко лучших времен, а это вселяло надежду. Успешные комбинации Александра во втором раунде не раз ставили в тупик Джошуа, который закончил раунд с разбитым носом.

Джошуа гораздо активнее провел третью трехминутку, однако от большинства его атак Поветкин уходил корпусом и совершил пару кавалерийских наскоков, которые чемпион прекрасно видел и контролировал. Он стремился вытащить россиянина на себя и хорошо встретить. После спокойного раунда боксеры обменялись точными попаданиями, после которых у Поветкина оказалась рассечена бровь. Джошуа, явно волновавшийся в начале боя, постепенно подстроился под соперника и стал чаще доставать его передней рукой.

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Поветкин наоборот закрепостился и больше заряжался на один разовый удар. В пятом раунде у него снова стали получаться атаки правыми боковыми и прошел сдвоеннный джеб. Джошуа предпочитал уходить с линии огня и не ввязываться в размен. В шестом раунде Джошуа наконец стал атаковать сериями, но большинство его выстрелов пришлись в молоко. Зато Поветкин отлично сократил дистанцию и попал правым апперкотом. Маятник снова качнулся в сторону Александра, но совершающий гораздо больше движений россиянин начал подавать первые признаки усталости.

Внезапная смерть

Проявлялось это в том, что Александр бросался вперед с одним ударом, а Джошуа потряс его тяжелейшим правым прямым. Поветкин поплыл, а британец бросился добивать его, включив свой инстинкт убийцы. Завершилось все это тяжелейшим нокдауном, встав после которого Поветкин был уже не боец. Джошуа коршуном набросился на него с градом ударов, после чего рефери прекратил одностороннее избиение.

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Джошуа оказался более терпеливым бойцом, который сумел измотать более возрастного соперника и уже потом включил свою ударную мощь. Поветкин же сделав ставку на блиц-криг так и не смог потрясти соперника в тот момент, когда у него были отличные шансы. Теперь их пути разойдутся как корабли в море. Поветкин приступит к написанию финальной главы своей карьеры, а Джошуа продолжит царствовать по крайней мере до встречи с победителем боя Уайлдер — Фьюри.

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