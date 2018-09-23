Энтони Джошуа: Возможно, несколько лет назад я бы не победил Поветкина

Текущие события
Футбол. Зарубежный
22.09
Реал1
Эспаньол0
Футбол. Зарубежный
22.09
Сампдория0
Интер1
Футбол. Зарубежный
22.09
Анже0
Тулуза0
Футбол. Зарубежный
22.09
Монпелье1
Ницца0
Футбол. Зарубежный
22.09
Реймс0
Дижон0
Футбол. Зарубежный
22.09
Сент-Этьен2
Кан1
Футбол. Зарубежный
22.09
Страсбур3
Амьен1
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч
Сибирь
Футбол. Зарубежный
22.09
Брайтон & Хоув1
Тоттенхэм Хотспур2
Футбол. Зарубежный
22.09
Арсенал К1
Олимпик Д3
Футбол. Зарубежный
22.09
Шальке-040
Бавария2
Футбол. Зарубежный
22.09
Хетафе0
Атлетико2
Футбол. Премьер-лига
22.09
Ростов0
Уфа0
Футбол. Премьер-лига
22.09
Ахмат1
Оренбург1
Футбол. Зарубежный
22.09
Фиорентина3
СПАЛ0
Футбол. Зарубежный
22.09
Лилль2
Нант1
Футбол. Зарубежный
22.09
Сельта3
Вальядолид3
Футбол. Зарубежный
22.09
Эйбар1
Леганес0
Хоккей. КХЛ
22.09
Авангард4
Куньлунь2
Хоккей. КХЛ
22.09
Локомотив0
СКА2
Хоккей. КХЛ
22.09
Северсталь2
Витязь1
Хоккей. КХЛ
22.09
ХК Динамо5
Динамо Мн2
Футбол. Зарубежный
22.09
Бернли4
Борнмут0
Футбол. Зарубежный
22.09
Кардифф Сити0
Манчестер Сити5
Футбол. Зарубежный
22.09
Кристал Пэлас0
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
22.09
Лестер3
Хаддерсфилд1
Футбол. Зарубежный
22.09
Ливерпуль3
Саутгемптон0
Футбол. Зарубежный
22.09
Манчестер Юнайтед1
Вулверхэмптон Уондерерс1
Футбол. Зарубежный
22.09
Львов1
Карпаты1
Футбол. Первый дивизион
13:00
Томь
Чертаново
Футбол. Зарубежный
13:00
Леванте
Севилья
Футбол. Премьер-лига
22.09
Арсенал Т2
Рубин2
Футбол. Зарубежный
22.09
Хоффенхайм1
Боруссия Д1
Футбол. Зарубежный
22.09
Герта4
Боруссия М2
Футбол. Зарубежный
22.09
Аугсбург2
Вердер3
Футбол. Зарубежный
22.09
Вольфсбург1
Фрайбург3
Футбол. Зарубежный
22.09
Нюрнберг2
Ганновер-960
Футбол. Первый дивизион
13:30
Спартак-2
СКА-Хабаровск
Футбол. Зарубежный
13:30
Торино
Наполи
Футбол. Зарубежный
22.09
Парма2
Кальяри0
Футбол. Первый дивизион
14:00
Зенит-2
Балтика
Хоккей. КХЛ
22.09
Салават Юлаев7
Барыс3
Футбол. Зарубежный
22.09
Фулхэм1
Уотфорд1
Футбол. Премьер-лига
22.09
Динамо0
Анжи1
Футбол. Зарубежный
22.09
Мариуполь1
Александрия0
Футбол. Зарубежный
22.09
Райо Вальекано1
Алавес5
Все события
Фоторепортажи
10ЦСКА спасся в стартовом матче Лиги чемпионов
16Новая форма ЦСКА. Как она выглядит
01:54 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Энтони Джошуа: Возможно, несколько лет назад я бы не победил Поветкина

Британский боксер Энтони Джошуа после победы над Александром Поветкиным отметил, что соперник доставил ему проблем хорошими встречными ударами.

Наверх
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

По словам британца, несколько лет назад он мог не победить россиянина.

— Поветкин — очень непростой соперник, он доказал это хорошими встречными ударами, — приводит Mirror слова Джошуа. — Но он слаб в корпусе, поэтому я старался переключиться на него. Возможно, несколько лет назад я бы не выиграл этот бой. Победа — заслуга моей команды и людей, которые помогают в тренировочном лагере.

 Еще одна отставка в российском футболе
Владимир Быстров прокомментировал скандальное видео
Дерби, которое решит всe
Пал смертью храбрых. Как Джошуа нокаутировал Поветкина
«Арсенал» и «Рубин» выдали один из лучших матчей сезона
Российские волейболисты обыграли итальянцев на чемпионате мира
«Реал Мадрид» вышел на первое место в чемпионате Испании
Ничейный вирус команды Карпина. «Ростов» и «Уфа» разошлись миром
Портцлайн: Панарин хочет перейти в «Рейнджерс»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь