Энтони Джошуа: Возможно, несколько лет назад я бы не победил Поветкина

По словам британца, несколько лет назад он мог не победить россиянина.

— Поветкин — очень непростой соперник, он доказал это хорошими встречными ударами, — приводит Mirror слова Джошуа. — Но он слаб в корпусе, поэтому я старался переключиться на него. Возможно, несколько лет назад я бы не выиграл этот бой. Победа — заслуга моей команды и людей, которые помогают в тренировочном лагере.