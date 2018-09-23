Энтони Джошуа: Возможно, несколько лет назад я бы не победил Поветкина
Британский боксер Энтони Джошуа после победы над Александром Поветкиным отметил, что соперник доставил ему проблем хорошими встречными ударами.
Британский боксер Энтони Джошуа после победы над Александром Поветкиным отметил, что соперник доставил ему проблем хорошими встречными ударами.
По словам британца, несколько лет назад он мог не победить россиянина.
— Поветкин — очень непростой соперник, он доказал это хорошими встречными ударами, — приводит Mirror слова Джошуа. — Но он слаб в корпусе, поэтому я старался переключиться на него. Возможно, несколько лет назад я бы не выиграл этот бой. Победа — заслуга моей команды и людей, которые помогают в тренировочном лагере.