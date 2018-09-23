Поветкин рассказал о своем здоровье после нокаута

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«Со здоровьем все нормально, только (рассечение. — Прим. ред.) зашили. Был ли тяжелый нокаут? Нет, все нормально», — уточнил россиянин.

О продолжении карьеры

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Российский боксер на данный момент затрудняется ответить насчет его дальнейших планов в спорте. На вопрос о продолжении карьеры Поветкин сказал, что пока думать об этом преждевременно.

«Посмотрим, я только отбоксировал. Пока рано такие вопросы задавать», — заявил он.

Второе поражение

В субботу на лондонском стадионе «Уэмбли» британский боец Джошуа в седьмом раунде нокаутировал Поветкина и защитил титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе. В карьере 39-летнего россиянина это поражение стало вторым за всю его карьеру (35 побед, 24 из которых — нокаутом).