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10:17 (мск), источник: Р-Спорт

Поветкин рассказал о своем здоровье после нокаута

МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российский боксер Александр Поветкин рассказал РИА Новости, что у него не было серьезных повреждений после поединка с британским оппонентом Энтони Джошуа.

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«Со здоровьем все нормально, только (рассечение. — Прим. ред.) зашили. Был ли тяжелый нокаут? Нет, все нормально», — уточнил россиянин.

О продолжении карьеры

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Российский боксер на данный момент затрудняется ответить насчет его дальнейших планов в спорте. На вопрос о продолжении карьеры Поветкин сказал, что пока думать об этом преждевременно.

«Посмотрим, я только отбоксировал. Пока рано такие вопросы задавать», — заявил он.

Второе поражение

В субботу на лондонском стадионе «Уэмбли» британский боец Джошуа в седьмом раунде нокаутировал Поветкина и защитил титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе. В карьере 39-летнего россиянина это поражение стало вторым за всю его карьеру (35 побед, 24 из которых — нокаутом).

После проигрыша спортсмену потребовалась первая помощь: он дышал в кислородную маску, однако быстро пришел в себя.

Джошуа нокаутировал Поветкина на «Уэмбли»
Во время загрузки произошла ошибка.
05:13 (мск)© Ньюстюб
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