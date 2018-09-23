Поветкин рассказал о своем здоровье после нокаута
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российский боксер Александр Поветкин рассказал РИА Новости, что у него не было серьезных повреждений после поединка с британским оппонентом Энтони Джошуа.
МОСКВА, 23 сен — РИА Новости. Российский боксер Александр Поветкин рассказал РИА Новости, что у него не было серьезных повреждений после поединка с британским оппонентом Энтони Джошуа.
«Со здоровьем все нормально, только (рассечение. — Прим. ред.) зашили. Был ли тяжелый нокаут? Нет, все нормально», — уточнил россиянин.
Российский боксер на данный момент затрудняется ответить насчет его дальнейших планов в спорте. На вопрос о продолжении карьеры Поветкин сказал, что пока думать об этом преждевременно.
«Посмотрим, я только отбоксировал. Пока рано такие вопросы задавать», — заявил он.
В субботу на лондонском стадионе «Уэмбли» британский боец Джошуа в седьмом раунде нокаутировал Поветкина и защитил титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе. В карьере 39-летнего россиянина это поражение стало вторым за всю его карьеру (35 побед, 24 из которых — нокаутом).
После проигрыша спортсмену потребовалась первая помощь: он дышал в кислородную маску, однако быстро пришел в себя.