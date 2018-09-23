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10:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Джошуа поклонился Поветкину после боя

Энтони Джошуа после боя с Александром Поветкиным зашел в раздевалку к россиянину и поклонился. Видео с кадрами выражения уважения размещено в Twitter-аккаунте британского боксера.

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фотографий

«Удачи, Поветкин. Всего тебе наилучшего в будущем», — гласит подпись к видео.

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После боя Джошуа заявил, что «Поветкин — очень тяжелый соперник, и он показал это сегодня. Я понял, что он силен “головой”, но слаб телом. Я снова вернулся к нокаутам, я почувствовал удар правой».

Джошуа нокаутировал Поветкина в седьмом раунде боя, который проходил на лондонском стадионе «Уэмбли». После серии ударов российскому боксеру понадобилась помощь врачей. Британец защитил три чемпионских пояса по версиям WBA Super, WBO и IBF.

Джошуа нокаутировал Поветкина на «Уэмбли»
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05:13 (мск)© Ньюстюб
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