Бивол: Как можно критиковать Поветкина, он классно боксировал с Джошуа

В субботу на лондонском стадионе «Уэмбли» Джошуа в седьмом раунде нокаутировал Поветкина и защитил титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе. Для 39-летнего россиянина это поражение стало вторым в карьере.

«Для меня Саня как будто бы вел бой. Может, это мое субъективное мнение, которое высказываю на эмоциях. Но это бокс, это тяжелый вес. Я поздравляю Джошуа! Важнее то, что он был моложе. Как сейчас критиковать Сашу… Вы же видели, как он классно боксировал. Он все видел, но в определенный момент он устал, чуть-чуть пропала внимательность», — сказал Бивол журналистам.