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10:21 (мск), источник: Р-Спорт

Бивол: Как можно критиковать Поветкина, он классно боксировал с Джошуа

ЛОНДОН, 23 сен — РИА Новости, Василий Конов-мл. Боксера Александра Поветкина нельзя критиковать после поражения от британца Энтони Джошуа, россиянин вел в этом поединке, считает чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол.

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фотографий

В субботу на лондонском стадионе «Уэмбли» Джошуа в седьмом раунде нокаутировал Поветкина и защитил титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в тяжелом весе. Для 39-летнего россиянина это поражение стало вторым в карьере.

«Для меня Саня как будто бы вел бой. Может, это мое субъективное мнение, которое высказываю на эмоциях. Но это бокс, это тяжелый вес. Я поздравляю Джошуа! Важнее то, что он был моложе. Как сейчас критиковать Сашу… Вы же видели, как он классно боксировал. Он все видел, но в определенный момент он устал, чуть-чуть пропала внимательность», — сказал Бивол журналистам.

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